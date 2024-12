Für den Profit zu Tode gequält: Welpen mussten Schreckliches durchleiden

Für die meisten der sieben geretteten Welpen stehen die Chancen aufs Überleben recht gut, für einen kam hingegen jede Hilfe zu spät. © Bildmontage: 5VISION.NEWS

Wie die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" erst jetzt berichtete, waren Mitarbeiterinnen bereits Mitte November verdächtige Annoncen auf den Plattformen "Quoka" und "Tierwelt" aufgefallen.

So wurden dort mehrere Französische Bulldoggen-Welpen angeboten - zu einem verhältnismäßig günstigen Preis von je 920 Euro. Doch die erste Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer aus dem Landkreis Offenbach am Main ließ weitere Zweifel an der Legalität des Handels aufkommen. Ein erstes Aufeinandertreffen mit dem Verkäufer machte schließlich klar, dass hier etwas ziemlich faul war.

So wirkten die wahrscheinlich aus dem osteuropäischen Ausland eingeführten Hunde, die eigentlich erst im Alter von 15 Wochen von ihrer Mutter getrennt und überführt werden dürfen, viel zu jung und zudem äußerst unterernährt.

Da sie wohl einer Qualzucht entstammten, konnte davon ausgegangen werden, dass sie weder gechippt noch geimpft, wenn überhaupt untersucht worden waren. Der zweite Auftritt der "Vier Pfoten"-Mitarbeiter fand dann bereits in Begleitung der Polizei und dem Veterinäramt statt.

Vor Ort stellte man insgesamt sieben Welpen sicher, die nicht älter als fünf Wochen alt waren und im Schnitt etwa anderthalb Kilogramm wogen. Der jüngste und kleinste Welpe verstarb tragischerweise zwei Tage nach seiner Rettung - trotz aller Bemühungen.