28.06.2026 18:05 Für die Schützlinge: Größtes Tierschutzfest im Norden trotzt der Hitze - "für uns ist das Werbung"

Trotz der anhaltenden Hitze zog es am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des Tierheims an der Süderstraße

Von Madita Eggers

Hamburg - Das traditionsreiche Tierschutzfest des Hamburger Tierschutzvereins (HTV) – das Größte in Norddeutschland - fand in diesem Jahr erstmals im Sommer statt. Trotz der anhaltenden Hitze zog es am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des Tierheims an der Süderstraße. Dort konnten sie einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich an den Ständen von rund 40 weiteren Tierschutzvereinen über deren Arbeit informieren. Auch TAG24 war vor Ort.

Janet Bernhardt, 1. Vorsitzende des Hamburger Tierschutzvereins von 1841, am Sonntag beim ersten Tierschutzfest im Sommer. © Madita Eggers/TAG24 Zuletzt hatte das Fest stets im Herbst stattgefunden. Dort sei die Veranstaltung allerdings immer häufiger von Sturm, Regen und kaltem Wetter überschattet worden. Deshalb entschied sich der Hamburger Tierschutzverein in diesem Jahr bewusst für eine Verlegung in den Sommer. "Dass es nun ausgerechnet so heiß werden würde, war natürlich nicht geplant. Deshalb haben wir das Programm etwas angepasst", so Janet Bernhardt, 1. Vorsitzende des Hamburger Tierschutzvereins, im Gespräch mit TAG24. Tiere Vom Aussterben bedroht: Wieso 85 Feldhamster ums Überleben kämpfen Die Sorge, die hohen Temperaturen könnten deutlich weniger Besucherinnen und Besucher anlocken, bestätigte sich zum Glück nicht. Für Abkühlung von Mensch und Tier sorgten schattige Plätze, ausreichend Getränke und Wasserparcours. Lediglich die Vorstellung einiger Schützlinge auf der Bühne wurde vorsorglich abgesagt. Stattdessen fand dort erstmals eine Versteigerung von Kunstwerken der Tierheimtiere statt. Mit viel Farbe und ein wenig Unterstützung ihrer Pflegerinnen und Pfleger hatten die Schützlinge die Bilder im Vorfeld selbst auf Papier gebracht.

Ein Bild ganz ohne Hände oder Pfoten: Dieses farbenfrohe Bild stammt aus den Gliedmaßen der Schlange Hans und wurde für 20 Euro versteigert. © Madita Eggers/TAG24

Bernhardt: "Viele wissen immer noch nicht, dass Hamburg einen großen Tierschutzverein hat"

Der American Pitbull-Terrier-Bulldoggen-Mischling "Potter" lebt seit März 2025 im Hamburger Tierheim. Aufgrund der sogenannten "Rasseliste" darf er nur außerhalb Hamburgs vermittelt werden. © Madita Eggers/TAG24 Die meisten Tiere konnten die Gäste ohnehin direkt an ihren Unterkünften kennenlernen. Ein Rundgang führte vorbei an den Hundezwingern, dem Katzenhaus sowie den Gehegen der Reptilien und Kleintiere. Auf dem gesamten Gelände präsentierten außerdem zahlreiche Tierschutzvereine ihre Arbeit an Informationsständen. "Zum einen ist das Fest für uns natürlich Werbung. Wir werden gesehen und erreichen Menschen, die teilweise immer noch nicht wissen, dass Hamburg ein großes Tierheim und einen großen Tierschutzverein hat", erklärte Bernhardt. Tiere Biber Barbara überlebt Zugunfall: Schulkinder erleben dramatische Rettung Gleichzeitig sei das Fest ein wichtiger Treffpunkt für die Tierschutzszene: "Viele andere Vereine können hier ihre Arbeit vorstellen und zeigen, wie vielfältig Tierschutz ist. Es gibt Vereine für bestimmte Tierarten oder solche, die sich für Tierrechte einsetzen."

Promi-Unterstützerin Mirja du Mont: "Tiere sind wehrlos und auf den Menschen angewiesen"

Mirja du Mont am Stand der Tiertafel Hamburg – stolz vor einem Plakat mit Gründungsmitglied Kara Schott, die zuletzt den "Bild der Frau"-Preis gewonnen hat. "Wir könnten noch das Spendenpreisgeld von 30.000 Euro gewinnen. Da kann man jetzt für uns anrufen oder online abstimmen – darüber würden wir uns sehr freuen." © Madita Eggers/TAG24 Am Stand der "Tiertafel Hamburg" traf man auf prominente Unterstützung: Schauspielerin Mirja du Mont (50) engagiert sich seit Jahren für den gemeinnützigen Verein und hilft, immer wenn sie in Hamburg ist, zweimal im Monat bei der Ausgabe. "Hier heute beim Tierschutzfest haben wir wieder gemerkt, wie viele Menschen gar nicht wissen, dass es eine Tiertafel gibt", so die Wahl-Hamburgerin gegenüber TAG24, die am Sonntag trotz ihrer langjährigen Unterstützung zum ersten Mal beim Tierschutzfest dabei war. "Als ich hier ankam, habe ich gedacht: Ist hier ein Badesee? Oder warum stehen hier so viele Autos? Dass hier so viele tolle Leute sind und sich informieren, finde ich sensationell." Für die zweifache Katzenbesitzerin ("ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht noch 15 weitere mit nach Hause nehme!") ist ihr Engagement selbstverständlich: "Ich liebe Tiere, die geben so viel Liebe und sind nicht hinterhältig." Besonders wichtig ist ihr die Arbeit der Tiertafel: "Tiere sind wehrlos und auf den Menschen angewiesen. Es wichtig, dass Menschen, die sich ihr Tier nicht mehr leisten können, es trotzdem behalten können. Viele von ihnen sind einsam – und dann lieber zusammen mit einem Tier!"

Der Hamburger Tierschutzverein wurde bereits 1841 gegründet und veranstaltet seit mehreren Jahrzehnten jährlich das Tierschutzfest. © Madita Eggers/TAG24

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