Für süßen Hunde-Riesen bestand kaum Hoffnung - zwei Jahre später geschieht das große Wunder

Mainz - Er war ein absoluter Härtefall: Kangal-Rüde King verbrachte zwei Jahre seines jungen Lebens im Tierheim in Mainz, wo man sich bewusst war, dass eine Vermittlung äußerst unwahrscheinlich erschien. Wie aus dem Nichts geschah kürzlich aber doch noch ein Wunder.

Kangal-Rüde King kam als absoluter Härtefall ins Tierheim in Mainz: Nicht nur völlig unterernährt, sondern auch mit zwei Kreuzbandrissen nahmen ihn die Tierpfleger auf. © Instagram/Tierheim Mainz

In einem Instagram-Video verkündeten die Tierfreunde auf spaßige Art und Weise die frohe Kunde. In dem Clip ist der bullige Vierbeiner in den Hallen des Tierheims zu sehen. Seine Laute wurden dabei mit einem Untertitel "übersetzt".

Was King zu "sagen" hatte, hätten Tierheim-Mitarbeiter wohl kaum für möglich gehalten.

"Ey Leute, ich zieh' aus! Ich habe eine Familie gefunden", so die mutmaßlichen Worte des Hundes, der unter übelsten Umständen in die Obhut des Mainzer Tierheims kam. Im Alter von etwa drei Jahren kam er nicht nur vollends unterernährt, sondern auch mit Magen-Darm-Problemen sowie gleich zwei Kreuzbandrissen an.

Hiervon ließ sich der große Spaßvogel aber nicht seine Laune verderben. Er blieb liebevoll, (manchmal etwas zu) euphorisch und enorm anhänglich.

Nichtsdestotrotz blieb die Suche nach der passenden Familie ein wahrhaftes Lotteriespiel. Vor allem auch, weil King aufgrund seiner Wehwehchen dauerhafte Physiotherapie benötigte und benötigen wird. Nach rund zwei Jahren folgte jetzt endlich doch noch die Wende. Ein Paar aus der Nähe von Berlin schockverliebte sich in den Rüden und machte wenig später alles klar.

Trotz aller Wehmut über den Abschied waren die Verantwortlichen des Heims natürlich überglücklich darüber, das "Perfect Match" für ihren lieb gewonnen Riesen gefunden zu haben.