Gärtner rettet halb totes "Kätzchen" aus Gebüsch: Kurz darauf begreift er seinen Irrtum

San Clemente (USA) - Als ein Gärtner bei seiner Arbeit in Kalifornien plötzlich auf einen halb toten Vierbeiner stieß, ahnte er noch nicht, dass es sich dabei keineswegs um ein gewöhnliches Haustier handelte. Allerdings sollte diese Verwechslung das Leben des Fellbündels retten.

Dieser halb tote Luchs sah durch seinen schlimmen Zustand aus wie eine Hauskatze. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/San Diego Humane Society﻿

Der Gärtner hatte das Tier in einem Gebüsch in San Clemente entdeckt und es für ein krankes Kätzchen gehalten. Dem kleinen Vierbeiner, bei dem es sich in Wirklichkeit um eine junge Luchsdame gehandelt hatte, fehlte beinahe das gesamte Fell und er lag nur noch regungslos da.

Besorgt brachte der Gärtner die Fellnase in ein örtliches Tierheim, von wo sie nach einer ersten Einschätzung sofort in eine Tierklinik verlegt wurde. Dort angekommen hing das Leben der Luchsin am seidenen Faden:

"Sie sagten, als sie ankam, war sie so gut wie tot", erklärt Autumn Welch, Leiterin der Wildtierabteilung der San Diego Humane Society, gegenüber The Dodo. "Sie reanimierten sie und konnten sie wiederbeleben."

Dank einer Bluttransfusion von einer Katze der Tierarzthelferin konnte das Leben des Jungtiers gerettet werden - auch, wenn es noch immer nicht ganz über den Berg war. "Sie war in einem wirklich schlechten Zustand, sehr dünn und hatte aufgrund der Räude viele Haare verloren", so Welch.