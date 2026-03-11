Neues Zuhause für Shila: Reiselustige Katze ist auf dem Weg nach Schweden

Oldenburg - Katze Shila , die durch Zugfahrten und andere Abenteuer bekannt wurde, ist seit heute auf dem Weg in ihr neues Zuhause in Schweden.

Die reiselustige Katze hat ein neues sicheres Zuhause in Schweden gefunden. © Sina Schuldt/dpa

Das sagte eine Mitarbeiterin des Oldenburger Tierheims auf dpa-Nachfrage. Die Samtpfote zieht in ein kleines Dorf im Osten des Landes mit nur wenigen Häusern.

Dem Tierheim zufolge gibt es dort keinen Bahnhof in der Nähe, dafür aber Nächte mit Nordlichtern und eine Dorfgemeinschaft, die sich auf Shila freut.

Die zutrauliche schwarz-weiße Katze wurde überregional bekannt, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr und vorübergehend auf dem Bundespolizeirevier und bei der Bremer Katzenhilfe landete.

Ihre damalige Besitzerin holte sie dort ab und gab das reiselustige Tier kurze Zeit später im Oldenburger Tierheim ab – schweren Herzens, wie Tierpfleger Benjamin Heyer berichtete.

Grund waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze und die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.