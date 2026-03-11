Neues Zuhause für Shila: Reiselustige Katze ist auf dem Weg nach Schweden
Von Helen Hoffmann
Oldenburg - Katze Shila, die durch Zugfahrten und andere Abenteuer bekannt wurde, ist seit heute auf dem Weg in ihr neues Zuhause in Schweden.
Das sagte eine Mitarbeiterin des Oldenburger Tierheims auf dpa-Nachfrage. Die Samtpfote zieht in ein kleines Dorf im Osten des Landes mit nur wenigen Häusern.
Dem Tierheim zufolge gibt es dort keinen Bahnhof in der Nähe, dafür aber Nächte mit Nordlichtern und eine Dorfgemeinschaft, die sich auf Shila freut.
Die zutrauliche schwarz-weiße Katze wurde überregional bekannt, weil sie mit dem Zug von Berne im Landkreis Wesermarsch nach Bremen fuhr und vorübergehend auf dem Bundespolizeirevier und bei der Bremer Katzenhilfe landete.
Ihre damalige Besitzerin holte sie dort ab und gab das reiselustige Tier kurze Zeit später im Oldenburger Tierheim ab – schweren Herzens, wie Tierpfleger Benjamin Heyer berichtete.
Grund waren demnach die ständigen Ausflüge der Katze und die damit verbundenen Gefahren und Sorgen.
Viele Bewerbungen für Katze Shila
Nach Berichten der Vorbesitzerin stieg die rund 18 Monate alte Katze nicht nur in Züge, sondern ging auch zum Friseur und in den Supermarkt. Das Tierheim suchte für die Katze daraufhin ein Zuhause mit viel Abwechslung und wenig Gefahren in der Umgebung.
Nach Medienberichten über die reiselustige Samtpfote trudelten zahlreiche Anfragen ein – aus vielen Landesteilen Deutschlands und aus Schweden.
Gemeinsam mit der Vorbesitzerin entschied die Einrichtung: Shila darf auswandern.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa