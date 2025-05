Gefahr für Mensch und Tier: Süßer Ausreißer legt Autobahnverkehr lahm

Wirtheim - Was als ruhiger Dienstagnachmittag begann, endete in einem Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr: Ein junges Schaf sorgte auf der A66 bei Wirtheim ( Main-Kinzig-Kreis ) für eine spektakuläre Verfolgungsjagd - und brachte den Verkehr kurzzeitig komplett zum Erliegen.

Doch das Schaf zeigte sich am Einsatzort nur wenig kooperativ. Als die Beamten und Feuerwehrleute eintrafen, flüchtete der Vierbeiner in die dichte Böschung neben der Autobahn. Kurzentschlossen sperrten die Retter die betroffene Spur komplett - ein Manöver, das sich als Glücksgriff erwies.

Der tierische Ausflug auf die A66 war keinesfalls der erste seiner Art in Hessen. Allein in den vergangenen Tagen musste die Polizei wiederholt ausrücken, um verirrte Tiere von Straßen oder gar Autobahnen zu retten. Vor allem Enten, beispielsweise am vergangenen Montag in Offenbach am Main, trieb es zuletzt immer wieder auf befahrene Straßen.

In zwei Fällen - auf der A5 sowie der A67 - endete das Ganze tragisch: Beide Male überlebte jeweils die Mutter mehrerer Küken den ungeplanten Trip auf die Straße nicht.