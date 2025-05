Gefangen und vergessen: Orca-Mutter und Sohn leben in verlassenem Meerespark

Seither wird intensiv über die Zukunft der verbliebenen Tiere diskutiert: zwei Orcas und zwölf Delfine, die noch immer in dem geschlossenen "Marineland" leben. Immer wieder werden Forderungen laut, eine dauerhafte und tiergerechte Lösung zu finden. Da die Tiere in Gefangenschaft geboren wurden, können sie aber nicht in die freie Wildbahn entlassen werden.

Anfang des Jahres hat der französische Meerespark "Marineland Antibes" dauerhaft seine Pforten geschlossen. Wie BBC berichtet, liegt der Grund in der französischen Gesetzgebung, die den Einsatz von Delfinen und Walen in Shows untersagt.

Die Lage ist für die Tiere vor Ort trostlos. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/wearetidebreakers

Nach Angabe der "Tidebreakers" stammen die Aufnahmen vom 7. Mai. Zu sehen ist unter anderem das Mutter-Sohn-Gespann der Orcas - ein seltener Einblick in ihre aktuelle Situation.

In einer Erklärung auf Facebook schrieb die Organisation: "Tragischerweise ist [Marineland Antibes] immer noch das Zuhause von Wikie und Keijo, den letzten beiden in Gefangenschaft lebenden Orcas in Frankreich. Mutter und Sohn sind dort gefangen und warten auf ihr Schicksal in bröckelnden Becken."



Weiter heißt es, dass auch die zwölf Delfine in algenverseuchten und verfallenden Becken verrotten. Die Aktivisten fordern daher verstärkte Aufmerksamkeit sowie konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen, wie etwa den Bau von Auffangstationen.

Für den Übergang schlägt die Organisation die Errichtung eines provisorischen Auffangbeckens vor, um das Tierwohl zu verbessern.