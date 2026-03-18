Gift-Exoten als Nachbarn: Schlangen, Kobra und Waran aus Privatwohnung in Stuttgart geholt

Stuttgart - Schlangen im Schlafzimmer und ein Waran im Wohnzimmer: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben Behörden ein illegales Reptilien-Lager in einer Privatwohnung in Stuttgart geräumt.

Für die beschlagnahmten Tiere wie diesen Waran lagen keine ausreichenden Herkunftsnachweise vor. © Stadt Stuttgart

Mitarbeitende der Stadtverwaltung staunten nicht schlecht, als sie die Räumlichkeiten betraten. Insgesamt sechs Schlangen, ein Waran und eine Skorpion-Krustenechse lebten bei einem Privathalter.

Laut Stadt handelt es sich bei einer Kobra und der Krustenechse um giftige Arten.

Der Einsatz wurde durch einen Tipp aufmerksamer Bürger ausgelöst. Da der Halter keinerlei Herkunftsnachweise wie Zuchtbelege oder Einfuhrgenehmigungen vorlegen konnte, griff die Untere Naturschutzbehörde hart durch.

"Die Beweislast liegt beim Halter. Fehlen die Unterlagen, können Tiere beschlagnahmt und Bußgeld‐ oder Strafverfahren eingeleitet werden", betont Renate Kübler, Leiterin der Naturschutzbehörde.

Da es in Baden-Württemberg aktuell an Unterbringungsmöglichkeiten für solche gefährlichen Exoten mangelt, mussten die Tiere eine weite Reise antreten. Der Tiernotdienst brachte die Schlangen und Echsen in die Reptilienauffangstation nach München.

Solche Beschlagnahmungen sind keine Seltenheit. Wie die Stadt erinnert, wurden erst vor vier Wochen über 30 Schlangen aus einer katastrophalen Privathaltung gerettet.