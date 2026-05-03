Praktikant sorgt für Lacher: Dieses Tier wohnt im Rathaus

Enzklösterle - Dieser Praktikant sorgt für Lacher und gute Laune: Henry, ein von seiner Mutter verstoßenes Lamm, ist der neue Star im Rathaus der Gemeinde Enzklösterle im Schwarzwald. Die Bürgermeisterin zieht das Tier mit der Flasche auf. Deshalb folgt Henry ihr auf Schritt und Tritt.

Henry knabbert alles an, was nicht niet- und nagelfest ist. © dpa/Jason Tschepljakow

Sabine Zenker (43) gibt ihrem tierischen Praktikanten Tag und Nacht alle zwei Stunden Milch und nimmt ihn überallhin mit.

Muss ja, denn das wenige Wochen alte Lamm sieht in ihr die Mutter und hüpft immer dahin, wo sie ist, wie Zenker lachend erzählt. Den Schlafmangel nehme sie gerne in Kauf.

"Wenn Henry durch das Rathaus galoppiert, muss man einfach lachen", sagt sie.

"Henry macht unseren Alltag sehr besonders."