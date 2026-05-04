Pferd wird bei Totenwache zu offenem Sarg geführt: Was dann passiert, zerbricht unzählige Herzen

Blumenau - Bewegender Moment bei einer Totenwache in Brasilien: Während die Anwesenden um den Verstorbenen trauern, wird plötzlich sein Pferd hineingebracht. Dessen Reaktion rührt nicht nur die Menschen vor Ort.

In Brasilien durfte eine Stute Abschied von ihrem verstorbenen Besitzer nehmen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/marcosdopampaoficial

Am vergangenen Montag hatten sich Angehörige und Verwandte für die Bestattung von Pedro Krug in einer Kapelle im brasilianischen Blumenau zusammengefunden. Der 70-Jährige war vor Kurzem verstorben, nachdem man im vergangenen November gleich drei Hirntumore bei ihm entdeckt hatte.

Ein ganz besonderer Gast der Totenwache sollte die Stute Nina sein, die Pedro hinterlassen hatte.

In einem Video sieht man, wie das Tier mitten in den Raum geführt wird, wo der Verstorbene in einem Sarg aufgebahrt ist. Als das Pferd seinen einstigen Besitzer dort tot liegen sieht, stößt es ein schrilles, schmerzerfülltes Wiehern aus.

Im Hintergrund hört man, wie die Anwesenden bei dieser emotionalen Reaktion noch heftiger schluchzen und wimmern müssen.

Stute Nina stupst den Leichnam dann sogar mit den Nüstern an, ehe sie von Pedros Tochter Daiane mit Streicheleinheiten beruhigt wird.

Die Brasilianerin war es laut "Need to Know" auch, die den Transport des Pferdes nach Blumenau organisiert hatte, damit das Reittier sich von seinem Halter verabschieden kann.

"Er hat ihr beigebracht, ihr die Hufe anzubieten", erinnert sich Daiane an den putzigen Handschlag zwischen Mann und Pferd. "Und er bat sie oft, ihren Kopf an seine Schulter zu legen – und das tat sie auch."