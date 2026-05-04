Wolf streift durch Innenstadt von Füssen

Füssen - Ein Wolf ist nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) durch die Innenstadt von Füssen gestreift.

Ein Wolf war mitten durch Füssen im Allgäu unterwegs. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Fachstelle Große Beutegreifer am LfU sei am vergangenen Donnerstag eine Aufnahme des Tieres übermittelt worden. Darauf läuft das Tier am Gasthaus zum Schwanen vorbei über den Brotmarkt.

Dass es sich dabei um einen Wolf handelt, sei inzwischen bestätigt worden, teilte eine Sprecherin des LfU am Montag mit. Weitere Informationen zu der Wolfssichtung lagen nicht vor.

Ende März hatte ein Wolf im Hamburger Stadtgebiet für Aufsehen gesorgt, weil er eine Frau in Altona verletzt hatte.