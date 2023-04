Gnade vor Unrecht? Abschussbefehl für "Problembärin" Gaia ausgesetzt

Die Bärin JJ4 (genannt Gaia) hat den 26-Jährigen Jogger erwiesenermaßen umgebracht. © Provinzregierung Trentino/dpa

Damit reagierte das Verwaltungsgericht mit Sitz in der norditalienischen Stadt Trient auf die eingelegte Berufung von Tierschutzvereinen.

Demnach soll laut richterlichem Dekret der Abschussbefehl bis zum 11. Mai 2023 ausgesetzt werden. Im Anschluss soll es eine Anhörung geben, bei der über das Schicksal der Braunbärin entschieden wird.

Vielen Italienern stößt diese Entscheidung sauer auf. Sie wollen Gaia, die im amtlichen Schriftverkehr als "JJ4" gekennzeichnet ist, am liebsten tot sehen. Auch die Regierung der Provinz Trentino möchte das Säugetier und zahlreiche weitere Artgenossen aus der Region "entfernen".

Die politischen Entscheider sehen sich durch das tragische Ereignis der vergangenen Woche bestärkt.

Am 6. April hatte Gaia einen 26-Jährigen Mann beim Joggen überrascht und ihn dann getötet. Am Körper des Opfers wurden schwerste Verletzungen festgestellt. Regionalpräsident Maurizio Fugatti ordnete daraufhin die Tötung der 17 Jahre alten Bärin an.

In ganz Italien hat sich seit dem Tod des Trentiner Joggers die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch zugespitzt.