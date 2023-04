DNS-Spuren bestätigen: Jogger (†26) durch Schwester von "Problembär Bruno" getötet

Caldes (Italien)/Bayrischzell - Unweit der italienischen Stadt Trient ist vor knapp einer Woche ein Jogger durch eine Bärenattacke getötet worden . Nun kam heraus: Das Tier, das die tödlichen Verletzungen verursachte, ist die Schwester des als "Problembär" bekannt gewordenen Braunbären Bruno ("JJ1"), der in Bayern 2006 erlegt wurde.

Die Familie rund um den am 26. Juni 2006 im bayerischen Landkreis Miesbach erschossen "Bruno" sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

Am 22. Juni 2020 griff die Bärin Vater und Sohn am Monte Peller an und verletzte beide. "Gaia" wurde - wie einst ihr Bruder - als Problembär eingestuft und nun durch die italienische Regierung in Rom zum Ab­schuss freigegeben.

Das 17 Jahre alte Tier fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ auf.

Die DNS-Spuren am Opfer würden eindeutig darauf hinweisen, dass der als "Gaia" bekannte Braunbär ("JJ4") den 26 Jahre alten Jogger angegriffen hätte.

Die Behörden in Italien vermuteten schon sehr früh, dass der Jogger bei einer Bärenattacke tödlich verletzt wurde. © -/Provinzregierung Trentino/dpa

So wurde vor ziemlich genau 15 Jahren, am 14. April 2008, der ebenfalls als Problembär eingestufte "JJ3" erschossen, nachdem er zunehmend seine Nahrung systematisch in Siedlungen gesucht hatte und Tiere angefallen hatte.

Auch griff der als "Boss" bezeichnete Halbbruder von "Bruno" und "Gaia", der Braunbär "MJ5", Anfang März einen 38 Jahre alten Mann in Val di Sole (Italien) an und verletzte diesen unter anderem am Kopf.

Der Vater von Bruno, "Jurka", musste 2007 wegen Auffälligkeiten nach Baden-Württemberg in den dortigen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald umgesiedelt werden.

Er war zuvor, zusammen mit dem Weibchen Joze, zur Wiederansiedlung nach Trient (Italien) gebracht worden.

Seitdem haben sich die Braunbären weiter ausgebreitet und fanden in der Vergangenheit immer wieder über die Alpen ihren Weg nach Bayern. Wie einst auch "Bruno", der heute ausgestopft im Museum "Mensch und Natur" in München steht.