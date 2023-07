Inspiriert durch Malte Zierden sticht Franzi, Mitbegründerin des "Story Line Tattoo"-Studios in Hamburg, seit Anfang Mai Taubentattoos für den guten Zweck.

Von Madita Eggers

Hamburg - Inspiriert durch Malte Zierden (31) und seiner Freundschaft zur Stadttaube "Oskar" sticht Franzi, Mitbegründerin des "Story Line Tattoo"-Studios in Hamburg, seit Anfang Mai Taubentattoos für den guten Zweck. Für jedes von ihr selbst entworfene Motiv werden 100 Euro an den Verein "Hamburger Stadttauben" gespendet. Die Nachfrage sei unerwartet groß, wie die Wahl-Hamburgerin im TAG24-Interview erzählt. Zumal sie vor der Aktion noch nie ein Tauben-Tattoo gestochen hatte.

Künstlerin Franzi bei der Arbeit. Im Januar 2020 gründete sie zusammen mit ihrem Kollegen Alex das "Story Line Tattoo"-Studio in Hamburg (Glashüttenstraße 36, ab August dann Amandastraße 32). © privat Im Mai kündigte Franzi via Instagram ihre neue Aktion an. Fünf selbst designte Motive stellte sie zur Auswahl, die bereits nach einer Woche alle vergeben waren. Die ersten drei sind bereits unter der Haut. "Mit dieser großen Nachfrage und auch dem Interesse habe nicht gerechnet", erzählt Franzi gegenüber TAG24. "Für die nächste Bookingphase werde ich noch mal einen Schwung mehr Wannados [Tattoo-Vorlagen] vorbereiten." Kunden können sich aber auch individuelle Motive für den gleichen Preis im Rahmen der Aktion stechen lassen.

Tiere Verzweifelter "Brandbrief" von Tierheimen: "Hundehalter lassen ihre Hunde töten!" Bei den Designs hat Franzi darauf geachtet, dass diese zu ihrem Profil als Künstlerin passen. "Tattoos haben für mich ganz viel mit seinem eigenen Körper wieder lieben lernen zu tun. Ich bin dick und habe oft das Gefühl gehabt, dass man sich als dicke Person nicht tätowieren lassen darf. Für mich ist es wichtig, einen Raum zu schaffen, wo sich jeder wohl und willkommen fühlt." Die Tauben-Aktion verbinde so gleich zwei gute Sachen: Aufmerksamkeit für die Stadttauben und Selbstliebe. Das spiegelt sich auch in den Motiven wider: Eine Taube trägt zum Beispiel einen Blumenkranz und schreibt: "Look How Far I Came" (Schau, wie weit ich gekommen bin).

Tä­to­wie­re­rin Franzi trägt eine Gangster-Taube unter ihrer Haut

Die ersten Designs sind bereits unter der Haut. Laut Franzi empfinden alle Kund:innen das schlechte Image der Stadttauben als "sehr schade". "Meine letzte Kundin hat selbst eine Babytaube gefunden und großgezogen, und sie meinte, so ein Tattoo passt perfekt zu ihr." © Screenshot/Instagram/franzis.tatties Zwar waren Malte Zierden und sein Oskar-Content das Inspirations-i-Tüpfelchen für Franzi, ihre Liebe zu Tauben geht aber schon viel weiter zurück. "Ich komme ursprünglich aus der Ecke Frankfurt am Main und für unsere Abschlussfahrt waren wir damals in Berlin und haben den Quatsch Comedy Club besucht", erzählt die Tä­to­wie­re­rin. "Ein Komiker bei uns aus der Nähe hat dort erzählt, dass es in Frankfurt die Gangstertauben gibt: Laufen auf dich zu und du musst ihnen aus dem Weg gehen und nicht andersherum. Das fand ich damals so lustig und hat mich so geprägt, dass immer, wenn ich in Frankfurt war, nur noch die Gangstertauben gesehen habe." Tiere Plötzlich sterben junge Störche: Das steckt hinter den vermehrten Todesfällen Bereits damals war es schon um Franzi geschehen: Sie ließ sich, bevor sie überhaupt selbst angefangen hat, als Tä­to­wie­re­rin zu arbeiten, eine Gangstertaube stechen. Diese bekommt eventuell bald Gesellschaft einer eher freundlicheren Hamburger Stadttaube. "Ich liebäugele schon länger mit der Idee, mir selbst eines meiner Motive zu stechen."

Per Instagram hält Franzi ihre Follower über die Tauben-Tattoo-Aktion auf dem Laufenden

"Taubentattoos für den guten Zweck" sollen das Image der Tiere aufbessern

Aber nicht nur Tauben im Fineline-Stil finden sich im Studio von Franzi und ihrem Kollegen Alex, sondern auch lebendige gucken den beiden Künstlern gerne bei der Arbeit zu. "Unser Studio ist im Moment im Souterrain, das heißt, die Fenster sind auf Straßenhöhe. Dadurch haben wir oft Taubenbesuch an den Fenstern, die so reinluschern", erzählt Franzi.

"Irgendwann habe ich gedacht, wie schade es ist, dass Tauben so ein schlechtes Image haben und Ratten der Lüfte genannt werden." Kurzerhand entwarf sie - im wahrsten Sinne des Wortes - die Aktion "Taubentattoos für den guten Zweck", um das Image der Tauben aufzubessern. Bis Ende September ist Franzi ausgebucht, am 18. August startet allerdings die neue Bookingphase für Termine von Oktober bis Dezember. Diese können unter storylinetattoo.de gebucht werden. Ein Tauben-Tattoo kostet 200 Euro, 100 Euro gehen an die Künstlerin und die anderen werden an die Hamburger Stadttauben gespendet.

Die Hamburger Stadttauben auf Instagram

Mehrheit der Bevölkerung steht den Tauben "leider immer noch sehr kritisch gegenüber"