Gute-Laune-Hündin ist bereit für ihr Happy End: Warum will sie keiner haben?

Das Tierheim Dellbrück bei Köln sucht aktuell für die elfjährige Dalma ein neues Zuhause und postete dazu am Mittwoch ein rührendes Instagram-Video.

Von Alina Eultgem

Die elfjährige Hündin Dalma sucht aktuell noch nach einem neuen Zuhause.
Die elfjährige Hündin Dalma sucht aktuell noch nach einem neuen Zuhause.  © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tierheim_dellbrück

Dalma ist ein echtes Goldstück: helles Fell, große braune Kulleraugen und laut Tierpflegern ein "Multi-Talent, die in keinem Haushalt fehlen sollte".

Zu Menschen sei sie total lieb, immer gut gelaunt und für ein Leckerli würde sie einfach alles tun. Kein Wunder, dass sie im Tierheim als echter "Gute-Laune-Hund" gilt.

Aber auch eine Frohnatur wie Dalma hat ihren eigenen Kopf: Mit anderen Hunden versteht sie sich nicht immer - "da entscheidet die Sympathie", so ein Tierpfleger ehrlich.

Deshalb soll sie am liebsten als Einzelhund vermittelt werden, gerne in eine Familie mit größeren Kindern, die Spaß an Spaziergängen und gemeinsamen Abenteuern hat.

Warum sich bisher trotzdem noch niemand für die süße Seniorin interessiert, versteht im Tierheim keiner so richtig. "Die Dalma wird irgendwie immer übersehen, dabei ist sie so hübsch und im besten Hundealter", heißt es dort traurig.

Wer sich jetzt fragt, ob die süße Hündin vielleicht genau der Hund ist, der noch im eigenen Leben fehlt: Einfach beim Tierheim Dellbrück melden, oder noch besser: vorbeikommen, kennenlernen und sich direkt verlieben.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ tierheim_dellbrueck

