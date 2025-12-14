Hat sich die Robbe verirrt? Feuerwehr rettet das Tier aus Wasserrad

Wie der kleine Seehund an das Wasserrad am Busbahnhof kam, ist noch ein Rätsel. Möglicherweise schwamm er durchs Kanalsystem.

Von Helmut Reuter

Flensburg - Die Feuerwehr hat in Flensburg (Schleswig-Holstein) einen kleinen Seehund aus einem Wasserrad am Zentralen Omnibusbahnhof gerettet.

Ein aufmerksamer Passant entdeckte das Tier in der Flensburger Innenstadt.  © Benjamin Nolte/dpa

Eine Möglichkeit sei, dass sich das Tier in die Förde verirrt habe und dann quasi über das Kanal- und Regenwasser-System bis zu dem Wasserrad des Mühlenstroms geschwommen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Gemeinsam mit einem Seehundjäger habe man das Tier mit einem Netz fangen können.

Verletzungen habe der Seehund, der von einem aufmerksamen Passanten entdeckt worden war, nach erstem Augenschein nicht aufgewiesen.

Der Heuler, der es sich auf einer Art Vorsteg bequem gemacht hatte, sollte nun zunächst genauer untersucht werden.

Sollte er fit und gesund sei, kann er wieder in die Ostsee.

Andernfalls wird er zum Aufpäppeln in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht.

