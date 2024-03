Heimlich gefilmt! Entsetzliche Bedingungen auf Hühnerfarmen - Auch Aldi verkauft die Eier

London (Großbritannien) - Von wegen Eier aus Freilandhaltung! Heimlich gefilmte Aufnahmen, die Tierschützer der britischen Organisation "Animal Justice Project" (AJP) gemacht haben, zeigen, wie entsetzlich die Bedingungen für die Hühner auf Farmen in Großbritannien in Wahrheit sind. Die gezeigten Bilder sind kaum zu ertragen. Auch der Discounter Aldi soll diese Eier unter dem Etikett der Freilandhaltung verkaufen.

In den Ställen lagen tote Tiere zwischen den noch lebenden Hühnern. © Screenshot YouTube/Animal Justice Project

Bei der verdeckten Recherche ließen Mitglieder von AJP an mehreren Tagen Drohnen über die Farmen fliegen und stellten fest, dass die angeblichen "Freilandhühner" an keinem einzigen Tag rausgelassen wurden.

Die Aufnahmen, die unter anderem auf der Webseite von AJP veröffentlicht wurden, enthüllten auch, dass Zehntausende Vögel in dunklen und engen Ställen lebten und von Körpern und Skeletten toter Hühner umgeben waren.



In einigen Fällen führten die schrecklichen Bedingungen dazu, dass Hühner massenhaft Federn verloren und Verhaltensweisen wie Mobbing, Kannibalismus und aggressives Picken an den Tag legten, berichtet Daily Mail.

Die Tierschützer fanden auch verletzte und kranke Hühner, die auf den oberen Etagen weder an Futter noch Wasser gelangten und deshalb auf den Tod warteten.

Insgesamt wurden fünf Farmen untersucht: Die "Harper Farm" in Leeds, die dem Vorsitzenden des "Britischen Verbandes der Eierproduzenten aus Freilandhaltung" (British Free Range Egg Producers Association, kurz BFREPA), Jack Stephenson, gehört. Außerdem die Familienfarm der BFREPA-Direktorin Pauline Jones in Powys. Sowie die drei Familienfarmen der BFREPA-Direktorin Lucy Hinch in Leicestershire.

Alle genannten Farmen liefern Eier an Marken, die die Eier in großen Supermärkten im gesamten Vereinigten Königreich zum Verkauf anbieten, darunter Aldi und Sainsbury's.