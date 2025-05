"Herz & Pfötchen": Familie eröffnet neue Hundepension in Haldensleben

Haldensleben - In Haldensleben ( Sachsen-Anhalt ) eröffnet eine Hundepension und Tagesstätte. Sie soll ein Rückzugs- und Lernort für Fellnasen und ihre Halter werden.

Alles in Kürze

Das langjährig leer stehende Gebäude in der Bülstringer Straße soll zu einem Hundeparadies werden. © Karen Breitkopf

Karen Breitkopf hat schon ihr ganzes Leben in vierbeiniger Begleitung verbracht. Sie ist ein absoluter Hundemensch, ihre "Fellkinder" möchte sie nicht missen, so die 39-Jährige gegenüber TAG24.

Die Liebe zu den treuen Freunden möchte sie nun zu ihrem Job machen. Ein alter Bekannter machte sie auf ein leer stehendes Gebäude im Norden der Stadt aufmerksam - welches jetzt fleißig renoviert wird.

"Gerade wird viel geschliffen, gespachtelt, gemalert", führt Breitkopf aus. Mann, Eltern sowie Schwiegereltern, Kinder und Freunde packen alle mit an.

Die Hundetagesstätte & Pension "Herz & Pfötchen" wird 13 Schlafräume sowie Tagesstättenplätze für mehrere Hunde haben. Auf drei großen Auslaufflächen draußen dürfen sich Hunde jeder Größe austoben.

"Das wird im Grunde ein Kindergarten für Hunde", erklärt die Besitzerin. "Den ganzen Tag Gassi gehen, Bespaßen, Auslauf", stellt sie in Aussicht. Den Betrieb wird sie mit ihrer Familie führen.

Die Idee zur Pension sei als "Spinnerei" mit einer Freundin entstanden, als sich Breitkopf vor anderthalb Jahren eine weitere Hündin zulegte, die ihr Leben ziemlich auf den Kopf stelle.

"In der heutigen Zeit hat die Arbeit immer Priorität. Die Hunde sind dann so lang allein, dabei möchte man sie doch in guten Händen wissen."