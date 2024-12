Herzlos an Müllcontainern ausgesetzt! Nelson und Mandela hoffen auf Neustart

Leipzig - Tierheime bieten nicht nur Hunden und Katzen , sondern auch den ganz kleinen Tierchen Obhut: so nämlich auch den beiden Ratten Nelson und Mandela in Leipzig .

Nelson und Mandela sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Instagram/tierheimleipzig

Wie das Tierheim bei Instagram berichtet, waren die zwei Ratten an den Müllcontainern der Bahnhofsmission ausgesetzt, wo sie vor rund zehn Tagen glücklicherweise entdeckt und zu den Tierschützern gebracht wurden.

Gesundheitlich scheint dem Duo nichts zu fehlen, sie sind allerdings noch ein wenig schüchtern. "Aber vor allem Mandela ist sehr neugierig und wird sicherlich einmal zutraulich werden", so die Einschätzung der Pflegerinnen und Pfleger.

Jetzt sollen Nelson und Mandela also an neue Besitzer vermittelt werden. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass Ratten äußerst soziale Tiere sind und mindestens zwei Artgenossen in ihrer Umgebung brauchen. Alleinhaltung ist also ausgeschlossen.

Die Gesellschaft anderer Ratten ersetzt aber nicht die ausgiebige Zuwendung und Aufmerksamkeit ihrer Besitzer, so das Tierheim weiter. Zudem sollten sie in einem großen Gehege untergebracht werden, das ihnen - bestenfalls auf mehreren Etagen - genügend Möglichkeiten zum Klettern, Verstecken und Erkunden bietet. Regelmäßiger Auslauf außerhalb des Käfigs wird zudem empfohlen.