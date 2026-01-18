Hoffnung auf Happy End: Wer schenkt Boxer-Hündin Sonja ein Zuhause?
Hamburg - Boxer-Hündin Sonja musste ihr Zuhause verlassen, weil ihre früheren Halter aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr konnten. Für die sensible Vierbeinerin ein echter Einschnitt. Jetzt lebt sie im Hamburger Franziskus-Tierheim.
Die kastrierte 6-Jährige begrüßt Menschen mit offenen Pfoten: freundlich, fröhlich, anhänglich.
Auch mit anderen Hunden kommt Sonja klar, braucht sie aber nicht unbedingt, um glücklich zu sein.
Und das Leben in der Stadt? Kein Problem. Straßenlärm, Passanten, Fahrradklingeln – Sonja bleibt souverän, cool und unerschütterlich, heißt es auf der Website des Tierheims.
Auch beim Gassigehen zeigt sich die Boxer-Dame meistens von ihrer besten Seite: Sie liebt lange Spaziergänge und läuft brav an der Leine. Allerdings nur, wenn am anderen Ende jemand steht, der ihr klar zeigt, wo es langgeht.
Boxerhündin Sonja ist seit Dezember 2025 im Tierheim untergebracht
Und genau das braucht sie: Am besten hundeerfahrene Menschen, die ihr mit ruhiger Führung Sicherheit geben. Außerdem wird für Sonja ein Zuhause in der nahen Hamburger Umgebung gesucht.
Gerne ohne kleine Kinder, dafür mit viel Zeit, Herz und Humor. Laut Vorbesitzern kann sie sogar stundenweise alleine bleiben. Auch im Auto fährt die Hundedame unter leichter Anspannung meist mit.
Bei Interesse kann die Fellnase während der Vermittlungszeiten persönlich im Franziskus-Tierheim besucht werden oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] geschickt werden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg