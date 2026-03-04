Jung, quirlig und sehr menschenbezogen: Mini Australian Shepherd sucht neue Besitzer
Troisdorf - Noch lebt Hund Ronny im Tierheim Troisdorf bei Köln, das soll sich nun jedoch schleunigst ändern. Der Mini Australian Shepherd sucht erfahrene Hundefreunde, die mit ihm einen Neustart wagen wollen.
Auf seiner Website stellte das Troisdorfer Tierheim seinen Schützling ausführlich vor, ließ dabei aber unerwähnt, wie Ronny den Weg zu den Tierrettern gefunden hatte. Dafür stellten die Mitarbeiter mehrere Schnappschüsse des hübschen Rassehundes bereit, auf denen dieser stets aufmerksam in die Kamera schaute.
Nach Angaben seiner Pfleger ist der vier Jahre junge Mini-Aussie ein sensibler und etwas unsicherer Hund, der zunächst etwas Zeit braucht, bis er Vertrauen gefasst hat. Hat man aber einmal sein Herz erobert, mausert sich Ronny zu einem aufmerksamen, loyalen und sehr menschenbezogenen Begleiter.
"Typisch für seine Rasse bringt er eine hohe Intelligenz, Lernfreude und Arbeitsbereitschaft mit", erklärten die Tierretter, weshalb für den Rüden Menschen gesucht werden, die ihn ruhig und klar führen können und an denen er sich orientieren kann.
Der schlaue Mini Australian Shepherd sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause
Der hübsche Vierbeiner muss nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden und braucht daher Halter, die mit ihm beispielsweise Nasenarbeit oder andere artgerechte Beschäftigungen betreiben, wie das Tierheim potenziellen Interessenten erklärte. Für Couch-Potatos ist Ronny daher nicht der richtige Hund.
"Ein ruhiges, strukturiertes Umfeld ohne zu viel Trubel wäre ideal. [...] Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich", informierten die Tierretter darüber hinaus.
Wer den schönen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Ronny gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Troisdorf/Website