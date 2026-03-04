Drama im Moor: Feuerwehr befreit entkräftete Hündin

Stuttgart - Ein dramatischer Rettungseinsatz hielt am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte in Stuttgart in Atem. Eine elf Jahre alte Labrador- Hündin war in einem Moorgebiet in eine lebensbedrohliche Lage geraten.

Die Hündin konnte sich nicht mehr selbstständig befreien und bellte um Hilfe. © FW Stuttgart

Die Senior-Hündin wurde bereits seit der Mittagszeit vermisst, als Passanten gegen 15 Uhr am Dienstag plötzlich ein Bellen aus einem Moor im Bereich Sommerhaldenweg abseits der befestigten Wege hörten.

Eine Frau entdeckte die völlig erschöpfte Hündin schließlich im Schlamm am Rand eines Sees und wählte sofort den Notruf.

Da das Tier im tiefen Morast feststeckte, beorderte der Einsatzleiter umgehend zusätzliche Kräfte zur Verstärkung. Vor Ort bestätigte sich die kritische Lage.

Die Hündin war im matschigen Uferbereich so tief eingesunken, dass sie sich aus eigener Kraft nicht mehr bewegen konnte. Da der Boden auch für die Retter zu instabil war, bauten die zehn Einsatzkräfte zunächst einen provisorischen Steg aus Leiterteilen auf.