Hoppeln, buddeln, glücklich sein: Ada und Ava wollen raus aus dem Tierheim

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch leben die beiden Kaninchendamen im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und haben bisher leider noch keine eigene Familie gefunden - doch das soll sich bald ändern.

Ada (weiß) und Ava (braun) sind aus einem schweren Tierschutzfall ins Tierheim gekommen. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sind die Kaninchendamen Ada und Ava zusammen mit zahlreichen weiteren Riesenkaninchen aus einem schweren Tierschutzfall ins Tierheim gekommen.

Am 27. März wurden sie schließlich in die Obhut des Tierheims Großröhrsdorf übergeben.

Seitdem warten die beiden sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise gemeinsam.

Denn Ada und Ava sind unzertrennlich und kuscheln besonders gern miteinander.