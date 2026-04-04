Hoppeln, buddeln, glücklich sein: Ada und Ava wollen raus aus dem Tierheim
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch leben die beiden Kaninchendamen im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und haben bisher leider noch keine eigene Familie gefunden - doch das soll sich bald ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sind die Kaninchendamen Ada und Ava zusammen mit zahlreichen weiteren Riesenkaninchen aus einem schweren Tierschutzfall ins Tierheim gekommen.
Am 27. März wurden sie schließlich in die Obhut des Tierheims Großröhrsdorf übergeben.
Seitdem warten die beiden sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise gemeinsam.
Denn Ada und Ava sind unzertrennlich und kuscheln besonders gern miteinander.
Die beiden Kaninchendamen sehnen sich nach einem Zuhause
Die beiden Kaninchendamen sind neugierig, verfressen und aufgeweckt, zeigen bisher aber nur wenig Vertrauen gegenüber Menschen, da Streicheleinheiten für sie bislang unbekannt waren.
Für Ada und Ava wird deshalb nun ein artgerechtes Zuhause mit großem Freigehege gesucht, in dem sie ein glückliches Kaninchenleben führen können.
Weitere Informationen zu den beiden Kaninchen gibt es auf der Website des Tierheims.
Die beiden freuen sich darauf, in einem großzügigen Zuhause ausgiebig zu hoppeln, zu buddeln und Neues zu entdecken.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de