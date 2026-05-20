20.05.2026 16:29 Baby-Känguru Elli wohnt im Pullover: Tierpark-Chefin spielt Ersatz-Mama

Im Pullover von Nicole Hoffmeister lebt ein kleines Känguru. Die Tierpark-Leiterin hat das verwaiste Jungtier aufgenommen.

Von Ute Wessels Abensberg - In der Bauchtasche ihres flauschigen Pullovers hat Tierpark-Chefin Nicole Hoffmeister einen putzigen Gast einquartiert: das wenige Monate alte Känguru-Mädchen Elli.

Elli scheint es im Pullover ihrer Ersatz-Mama zu gefallen. © Armin Weigel/dpa Nach dem Tod der Känguru-Mutter hat Hoffmeister die Rolle der Ersatz-Mama übernommen. Tag und Nacht ist das Junge bei ihr, wird gefüttert und gekuschelt. Wenn die Tierpark-Chefin aus Niederbayern ausnahmsweise keine Zeit hat, springt ihr Ehemann ein und kümmert sich um Elli. Als Nicole Hoffmeister aus dem Kassenhaus des Tierparks Abensberg im Landkreis Kelheim tritt, sind über dem Taschenrand nur zwei pelzige Öhrchen zu sehen. Elli hat es sich bequem gemacht. In dem Pullover ist es warm, das Junge braucht die Nähe seiner Ersatz-Mutter. Neugierig streckt das Mini-Känguru dann seinen Kopf hervor und blickt sich um. Die beiden Vorderpfoten ruhen auf dem Rand der Tasche. Tiere Braunbär Bruno: Vom Symbol für Wildnis zum Museumsstück Vier bis fünf Monate alt und etwa ein Kilo schwer sei das Jungtier und wohne seit rund sechs Wochen in dem Pullover, erzählt die Tierpark-Leiterin. Das Muttertier habe wegen einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden müssen.

Um 3 Uhr nachts klingelt der Wecker - für Elli

Tierpark-Chefin Nicole Hoffmeister kümmert sich um das verwaiste Känguru-Baby. © Armin Weigel/dpa Die Aufzucht von Elli sei ein Fulltime-Job. Alle drei Stunden bekomme die Kleine spezielle Känguru-Milch aus einem Fläschchen zu trinken. Nachts klingle um 3 Uhr der Wecker für eine weitere Fütterung. Nach und nach soll das Jungtier lernen, Zweige, Blätter und Früchte zu knabbern. Elli sei fast immer bei ihr, berichtet Hoffmeister, während Elli im Pullover hockt und schaut. Wenn die Tierpark-Leiterin durch die Anlage geht und sich um die anderen Zwei- und Vierbeiner kümmert, wenn sie telefoniert, im Büro sitzt, mit ihren Mitarbeitern spricht oder privat beim Einkaufen ist - Elli gehört inzwischen dazu. Wenn Besucher das Känguru entdecken, kommen sie auch mal auf Hoffmeister zu, stellen Fragen oder bitten um Fotos. Das Kleine anzufassen ist aber nicht erlaubt, wie sie sagt. Nicht nur wegen des fremden Geruches, sondern wegen Ansteckungsgefahr. Kängurus seien empfindlich gegen verschiedene Erreger. Tiere Robert Marc Lehmann nach "Timmys" Tod: "Für mich war immer nur wichtig, recht zu behalten" Nachts liege das Känguru in einem Kopfkissenbezug neben ihr. In der Regel schlafe die Kleine, aber es könne auch passieren, dass sie aufwacht und ein paar Hopser macht oder sich putzt. "Dann schläft sie aber wieder weiter." Und wenn Hoffmeister mal durchschlafen möchte, übernimmt ihr Mann die Nachtschicht.

Noch ein paar Monate, dann kehrt Elli zu ihren Artgenossen zurück

Ein Rund-um-die Uhr-Job mit hohem Niedlichkeits-Faktor. © Armin Weigel/dpa