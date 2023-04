Horror in Indien: Affen reißen Mädchen (†5) Haut ab, töten Jungen (†3) mit Steinbrocken

Indien - Horror-Morde an Kleinkindern in Indien: Dort werden einige Affen immer aggressiver, greifen grundlos ausgerechnet die Kleinsten an. Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh töteten die Tiere am Montag ein fünfjähriges Mädchen. Auch ein dreijähriges Kind wurde kürzlich Opfer der wilden Primaten. Der Junge starb im zentralindischen Bundesstaat Telangana.