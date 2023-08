Hündin Perla sah Ex-Besitzer beim Sterben zu: Jetzt will sie das Trauma hinter sich lassen

Auch Perla dürfte angesichts ihres knuffigen Erscheinungsbilds verwundert sein, noch nicht ihre Siebensachen gepackt und in ein neues Leben aufgebrochen zu sein.

Mit freundlichem Blick und ordentlich hechelnd will die Vierbeinerin samt ihrer äußerst freundlichen Helferinnen und Helfer die Herzen der Community im Sturm erobern.

Am gestrigen Sonntag konnten sich die mehr als 50.000 Fans des Tierheims auf Instagram ein Bild des kleinen und schnuckeligen Schicksals namens Perla machen.

Wer kann sich ein Leben an der Seite dieser süßen Fellnase vorstellen? © Montage: Screenshot/Website/Tierheim Dellbrück

Denn: Aufgrund des Todes ihres Ex-Besitzers kam die ältere Hundedame per Feuerwehr ins Tierheim. "Unterlagen schien es nicht zu geben. Aber eigentlich ist es auch egal, ob sie am 3. Dezember 2014 oder am 25. Juni 2012 auf die Welt kam - wichtig ist, dass sie eine ganz tolle Type ist."

Das will Perla bald auch schon ihren neuen Zweibeinern beweisen. Dank ihrer offenen Art hat sie nach Angaben des Tierheims nämlich gar kein Problem mit Rüden und Hündinnen.

"Perla geht gerne spazieren und hat überhaupt keine Berührungsängste mit Zweibeinern. Wäre sie ein Mensch, hätte sie vermutlich einen riesigen Freundeskreis und jeden Abend das Haus voller Besuch", ist sich das Tierheim sicher.

Ohne Handy und Instagram-Account will Perla nun im echten Leben überzeugen und Menschen ihr Herz schenken.

Das kleine Schicksal sucht in enger Absprache mit ihren aktuellen Vermietern Menschen, die ebenso fröhlich wie sie selbst sind, immer eine Hand zum Streicheln freihaben und an deren Seite sie glücklich und alt werden kann. "Meldet Euch gerne, wenn Euer Herz jetzt ins Hüpfen geraten ist."