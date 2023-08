Hund Motte will endlich aus dem Tierheim! Wer schenkt dieser Frohnatur ein neues Leben?

Troisdorf - Im Tierheim Troisdorf sehnt sich aktuell Vierbeinerin "Motte" nach ihrem großen Auszug! Die Kangalhündin würde lieber heute als morgen in ein neues Abenteuer aufbrechen. Nur fehlt ihr dabei die menschliche Unterstützung.

"Sie ist eine freundliche Hündin, die sich auf Menschen freut, die an ihrer Erziehung arbeiten", erklärten die Pfleger, die ihrem Schützling einen Neuanfang ermöglichen möchten.

Charmant und mit ganz lieben Worten wurde "Motte" am heutigen Mittwoch dem breiten Publikum auf Instagram vorgestellt.

Auch in Sachen Räumlichkeiten und Zuhause ziehen Tierheim und Hund an einem Strang und wissen genau, was sie sich vorstellen. "Das neue Zuhause sollte ebenerdig sein und über einen sicher eingezäunten Garten verfügen", hieß es auf Instagram.

Für die eineinhalbjährige Vierbeinerin ist aber nicht nur das neue Zuhause wichtig, sondern auch Unternehmungen abseits der eigenen vier Wände. Nach Aussagen ihrer derzeitigen Vermieter liebt Motte Aktivitäten in der Natur. Darüber hinaus zeige sie bislang "keinerlei Schutzverhalten".

Weitere Infos über die vorgestellte Frohnatur will das Tierheim in Kürze veröffentlichen. Bis dahin packt Motte hinter den Kulissen ihre Koffer und wartet sehnlichst auf Anfragen möglicher Interessenten via vermittlung@tierheim-troisdorf.de.