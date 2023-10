Hund steht vor Kinderzimmer und rührt sich nicht - Als der Vater nachsieht, ist alles klar

Als der Vater nach dem Teenager schaute, wurde ihm schnell klar, dass etwas nicht stimmte. Der Junge sprach undeutlich und konnte die rechte Seite seines Körpers nicht spüren. Das Paar brachte Gabriel eilig in die Notaufnahme.

Die Eltern ahnten in dem Augenblick noch nicht, in welcher Notlage sich ihr Sohn befand: Der gesunde und sportliche Abiturient hatte einen Schlaganfall, berichtete die Today Show .

Und tatsächlich: Niemand außer dem Familienhund bemerkte, dass ihr Sohn, Gabriel Silva, mitten in der Nacht einen medizinischen Notfall erlitt.

Es war der 26. August, als der Vierbeiner gegen 5 Uhr morgens Amanda Tanner und ihren Mann Daines in ihrem Haus in Houston im US-Bundesstaat Texas plötzlich aus dem Schlaf riss. Der einjährige Hund sprang auf ihr Bett und habe hartnäckig versucht, die 44-Jährige zum Aufstehen zu bewegen. Es schien, als würde die Zeit drängen.

Screenshot Facebook/Amanda C Tanner (2)

Familienhund "Axel" bemerkte zuerst, dass mit Gabriel Silva (17) etwas nicht stimmte. © Screenshot Facebook/Amanda C Tanner

Unglaublich: Weil der Hund die Eltern weckte und sie zu ihrem Sohn führte, sorgte er für einen "massiven" Unterschied in Gabriels Krankheitsverlauf, sagte Dr. Sabih Effendi, Neurochirurg und Schlaganfall-Mediziner am "Memorial Hermann The Woodlands Medical Center", der den Teenager behandelte.

"Wenn jemand einen akuten Schlaganfall erleidet, sterben die Neuronen ab. Wenn er nicht gefunden worden wäre und weitere drei oder vier Stunden vergangen wären, hätte es immer mehr Hirnverletzungen gegeben", erklärte der Mediziner die gefährliche Situation, in der sich der Junge befunden hatte.

Doch was verursachte den Schlaganfall bei dem Jugendlichen?



Bei einem Schlaganfall wird die Durchblutung des Gehirns blockiert oder es kommt zu plötzlichen Blutungen im Gehirn. Bei älteren Menschen kommen Schlaganfälle häufiger vor, doch auch Kinder und Jugendliche können sie erleiden.

Vor seinem Schlaganfall hatte Gabriel keine Probleme mit seiner Gesundheit. In der Nacht vor dem Notfall klagte er über Kopfschmerzen, erzählte er. Später fühlte er sich besser und spielte sogar noch Videospiele, bis er einschlief.

Als er seinen Vater am nächsten Morgen sah, konnte er weder seinen rechten Arm heben noch die Hände seines Vaters festhalten, erinnerte sich der Schüler. Ihm war auch nicht bewusst, dass seine Worte beim Sprechen undeutlich waren. Er habe keine Schmerzen gehabt, konnte aber nur sehr "verschwommen" und "vergrößert" sehen.

Die Untersuchung im Krankenhaus ergab schließlich, dass der 17-Jährige einen linksseitigen Schlaganfall erlitten hatte, der zu einer Schwäche auf der rechten Körperseite führte.