Hund und Elster sind beste Freunde: Internet-Stars von den Behörden getrennt

Molly wurde ihrer Familie in Queensland weggenommen. Der Vorwurf der Behörden: Das Tier sei "rechtswidrig" ohne Erlaubnis oder Lizenz festgehalten worden, berichtet Independent . In Australien sind Elstern eine geschützte Wildtierart und spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem.

Juliette Wells und ihre Partner Reece Mortensen mit Elster Molly und ihren beiden Hunden. © Screenshot Instagram/peggyandmolly

In einem am Dienstag veröffentlichten emotionalen Video gaben Mollys "Zieheltern" jedoch bekannt, dass Molly dem Ministerium für Umwelt, Wissenschaft und Innovation in Queensland übergeben werden müsse, da "es eine kleine Gruppe von Menschen gab, die sich ständig bei der Behörde beschwerte". Sie enthüllten, dass Molly schon am 1. März den Behörden übergeben wurde.

Ein Sprecher des Ministeriums teilte in einer Erklärung mit, Molly sei "illegal" aus der Wildnis entführt worden.

"Tiere in der Rehabilitation dürfen keinen Umgang mit Haustieren haben, da diese möglicherweise Stress ausgesetzt sind und das Risiko einer Verhaltensprägung und der Übertragung von Krankheiten bestehe", hieß es in der Erklärung weiter.

Das Paar bestand darauf, dass Molly nie eingesperrt war oder gezwungen wurde, drinnen zu bleiben. Die Elster habe von sich aus entschieden, bei der Familie zu bleiben.

Ob die Behörden, in deren Obhut sich Molly derzeit noch immer befinde, ihre Meinung aufgrund der Petition ändern, ist fraglich. Allerdings könne die Elster nicht wieder in die Wildnis entlassen werden, da sie "stark an den Kontakt mit Menschen gewöhnt" sei, sagte der Sprecher.

Mollys Familie und Fans sorgen sich indes um das Tier. Sie befürchten, dass Molly vor Liebeskummer und Sehnsucht sterben könnte.