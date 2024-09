Über 40 Kilo geballte Liebe: Pfundskerl "Arthos" hofft auf das große Los

Dogo Argentino "Arthos" hat viel Liebe zu geben, findet er passende Menschen? © Tierheim München (2)

Arthos wurde im Oktober 2018 geboren und ist kastriert. Er hat ein derzeitiges Gewicht von stolzen 43 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern.



Bekannten Personen begegnet er aufgeschlossen und freundlich. Mit Hündinnen kommt er gut zurecht, andere Rüden mag er nicht so gerne.

Laut seinen Pflegern zieht er zwar zu Artgenossen hin, zeigt dann aber keine Leinenaggression. Autos, Fahrräder oder Jogger sind für den Pfundskerl kein Problem.

In seinem bisherigen Leben genoss er leider kaum Erziehung. Die Kommandos "Sitz" und "Platz" kennt er laut Tierheim in der Basis. Am Rückruf müssen seine künftigen Halter weiter mit ihm arbeiten. Ob er gut alleine bleiben kann, ist nicht bekannt. Arthos sucht Halter mit Erfahrung, die ihm ein strukturiertes Zuhause bieten können.

Da der Dogo Argentino als in Bayern als Listenhund der Kategorie II eingestuft wird, sollten sich Interessenten im Vorfeld über die Haltungsbedingungen ihrer Gemeinde informieren. Diese können kommunal variieren und umfassen zum Beispiel generellem Leinenzwang oder einen erhöhten Steuersatz.

Bist Du Arthos Happy End? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100026 im Hundehaus 1 und vereinbare einen Termin zum Besuch.