Seit anderthalb Jahren auf der Suche: Gibt es für Cook noch ein Happy End?

Hamburg - Bisher hatte er kein Glück: Border Collie Cook lebt schon seit fast anderthalb Jahren im Tierheim in Hamburg . Die Hoffnung, ein richtiges Zuhause zu finden, hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

Alles in Kürze

Border Collie Cook aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Rüde am 1. Februar des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Vor wenigen Wochen, am 13. Juni, feierte er dort seinen sechsten Geburtstag.

Rassetypisch hat Cook einen ziemlichen Dickkopf. Außerdem steckt in ihm ein echtes Arbeitstier, bei dem die Kommunikation gerne mal ein bisschen grober und deftiger ausfallen kann.

An Intelligenz mangelt es der Fellnase allerdings nicht. Im Gegenteil: Die meisten Menschen wickelt er schnell um den Finger - und solche, die sich nicht "manipulieren" lassen, erkennt der Border Collie auch schnell.

Wenn man dem Rüden auf Augenhöhe begegnet, kuschelt er gerne, führt Tricks gegen Leckerlies auf und fällt generell kaum störend auf. An seiner Erziehung muss trotzdem noch gearbeitet werden.