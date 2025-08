06.08.2025 07:53 45 Hunde für weite Reise in Transporter gepfercht: Zoll schreitet ein

45 Hunde sollten von Rumänien nach England reisen. Ihr Transporter wird an der A8 in Deutschland gestoppt und kann so nicht weiter.

Von Friederike Hauer

Augsburg - Ein Kleintransporter mit 45 Hunden wurde von Zöllner an der A8 bei Leipheim gestoppt. Alles in Kürze Zoll stoppt Transporter mit 45 Hunden bei Leipheim

Hunde hatten nicht genug Platz im Fahrzeug

Fahrer wollte Hunde von Rumänien nach England transportieren

Einige Transportboxen waren zu klein für die Tiere

Einige Transportboxen waren zu klein für die Tiere

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Transporteur eingeleitet Mehr anzeigen In einem Transporter entdeckten Zöllner Dutzende Hunde auf zu engem Raum. © Hauptzollamt Augsburg (2) "Der Transporteur verstieß gegen tierschutzrechtliche Transportanforderungen", erklärter der Zoll. Den Angaben nach hatten die Tiere nicht genug Platz im Fahrzeug. Beamten hatten den Transporter mit rumänischer Zulassung zur Kontrolle aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer gab an, 45 Vierbeiner von Rumänien bis nach England transportieren zu wollen. Alle Hunde hatten zwar die jeweils notwendigen Impfungen. Einige der Transportboxen auf der Ladefläche seien viel zu klein gewesen, stellten die Kontrolleure jedoch fest. Das zuständigen Veterinäramt Günzburg wurde zur Unterstützung zum Fall hinzugezogen. Eine Mitarbeiterin habe durch Umverteilung auf die Boxen sichergestellt, das 43 Fellnasen sicher reisen konnten. Zwei Hunde mussten vorübergehend in einem Tierheim untergebracht werden. Sie wurden einige Tage später abgeholt, berichtete der Zoll. Gegen den Transporteur wurde derweil ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das Veterinäramt Günzburg betont, dass bei allen Tiertransporten, egal ob innerhalb der EU oder aus Drittländern, tierschutzrechtliche Anforderungen erfüllt werden müssen.

Titelfoto: Hauptzollamt Augsburg (2)