55-Kilo-Hund mit süßem Namen: Diese Eigenheit macht sie zur "Zimtschnecke"

Betzenstein - Kangal-Mix "Zimtschnecke" wartet auf ihr neues Zuhause. Die Hündin hat schon viel erlebt - bekommt sie nun ein Happy End?

Ihrem Ringelschwänzchen verdankt Hündin "Zimtschnecke" ihren Namen. © Tierhilfe Franken e.V.

Zimtschnecke ist sechs Jahre alt und wiegt 55 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 78 Zentimetern.

Ihren süßen Namen trägt sie, weil sich ihr Schwanz kringelt wie das Gepäck, erklärt die Tierhilfe Franken, die sich um die Vermittlung der Vierbeinerin bemüht.

Ursprünglich stammt Zimtschnecke aus dem Ausland. Ihre Mutter Leyla, eine reinrassige Kangalhündin, wurde auf der Straße ausgesetzt. Während ihr die anderen Welpen weggenommen wurden, versteckte sich die kleine Zimtschnecke und wurde schließlich gemeinsam mit ihrer Mutter von einer Urlauberin gerettet.

Nach Umwegen über eine Farm brachte die Frau die Hunde schließlich nach Deutschland. Doch bei der guten Samariterin kann Zimtschnecke auf Dauer leider nicht bleiben. Deshalb sucht sie nun ihr Für-immer-Zuhause.