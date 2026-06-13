55-Kilo-Hund mit süßem Namen: Diese Eigenheit macht sie zur "Zimtschnecke"
Betzenstein - Kangal-Mix "Zimtschnecke" wartet auf ihr neues Zuhause. Die Hündin hat schon viel erlebt - bekommt sie nun ein Happy End?
Zimtschnecke ist sechs Jahre alt und wiegt 55 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 78 Zentimetern.
Ihren süßen Namen trägt sie, weil sich ihr Schwanz kringelt wie das Gepäck, erklärt die Tierhilfe Franken, die sich um die Vermittlung der Vierbeinerin bemüht.
Ursprünglich stammt Zimtschnecke aus dem Ausland. Ihre Mutter Leyla, eine reinrassige Kangalhündin, wurde auf der Straße ausgesetzt. Während ihr die anderen Welpen weggenommen wurden, versteckte sich die kleine Zimtschnecke und wurde schließlich gemeinsam mit ihrer Mutter von einer Urlauberin gerettet.
Nach Umwegen über eine Farm brachte die Frau die Hunde schließlich nach Deutschland. Doch bei der guten Samariterin kann Zimtschnecke auf Dauer leider nicht bleiben. Deshalb sucht sie nun ihr Für-immer-Zuhause.
Tierhilfe Franken sucht Zuhause für süße Hündin: Kangal-Mix hofft auf Happy End
Bei ihrer Pflegefamilie hat Zimtschnecke inzwischen viel gelernt. Sie beherrscht die gängigen Grundkommandos und geht freundlich auf Menschen zu.
Typische Kangal nimmt sie ihre Revierpflichten ernst und verbellt fremde Hunde. Ausgedehnte Spaziergänge sind ihr sehr wichtig. Am Alleinebleiben muss nach einer Eingewöhnung mit den neuen Besitzern noch etwas geübt werden.
Größere, standfeste Kinder sind für die imposante Hündin kein Problem. Was sie gar nicht mag, sind Katzen.
Zimtschnecke hofft auf Menschen, die sie liebevoll, aber konsequent durch ihr Leben begleiten und viel Zeit für die Vierbeinerin mitbringen. Aufgrund ihrer Größe sollten Interessenten der Hündin auch kräftemäßig gewachsen sein.
Du suchst eine große Freundin fürs Leben? Dann melde Dich direkt im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166 und lerne Zimtschnecke kennen. Alles Weiter zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)