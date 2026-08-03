Von seiner Halterin zurückgelassen: Husky Leo hofft auf Menschen, die sein Leben verändern
Hamburg - Husky Leo wartet auf seine zweite Chance: Der junge Rüde lebt seit Ende Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim und sucht nun Menschen, die seinem Temperament gerecht werden.
Ins Tierheim kam Leo, weil seine frühere Halterin nach einem Wohnungs- und Berufswechsel weder genügend Platz noch ausreichend Zeit hatte, um den Bedürfnissen eines aktiven Huskys gerecht zu werden. Für den jungen Rüden soll nun ein neuer Lebensabschnitt beginnen.
Der Einjährige ist ein Husky, wie er im Buche steht: voller Energie, immer in Bewegung und für jeden Spaß zu haben. Rennen ist seine absolute Leidenschaft, dazu ist er frech und neugierig.
Vor allem aber liebt der junge Rüde ausgedehnte Spaziergänge durch Parks und Wälder. Gleichzeitig zeigt sich die Fellnase als freundlicher und aufgeschlossener Vierbeiner, der Menschen offen begegnet, heißt es auf der Website des Tierheims.
Wer Leo ein Zuhause schenken möchte, sollte allerdings auch reichlich Ausdauer mitbringen. Denn Leo "diskutiert" für sein Leben gern – und das auch mal lautstark. Für Huskys ist dieses gesprächige Wesen schließlich typisch.
Tierheim Hamburg: Husky Leo wartet auf ein neues Zuhause
Mit anderen Hunden versteht sich die Fellnase gut. Und auch Grundkommandos kennt der clevere Rüde bereits, allerdings fehlt ihm oft noch die Geduld, sich lange zu konzentrieren. Ob Leo das Alleinbleiben daheim kennt, ist den Tierpflegern nicht bekannt und müsste gegebenenfalls noch Schritt für Schritt aufgebaut werden.
Wer sich einen sportlichen Begleiter für lange Touren in der Natur wünscht und einem lebensfrohen Husky ein liebevolles Zuhause schenken möchte, könnte in Leo den perfekten Kumpel fürs Leben finden.
Interessierte können den Vierbeiner während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim kennenlernen oder sich per E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg