Von seiner Halterin zurückgelassen: Husky Leo hofft auf Menschen, die sein Leben verändern

Hamburg - Husky Leo wartet auf seine zweite Chance: Der junge Rüde lebt seit Ende Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim und sucht nun Menschen, die seinem Temperament gerecht werden.

Husky Leo ist gerne draußen in der Natur unterwegs. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Ins Tierheim kam Leo, weil seine frühere Halterin nach einem Wohnungs- und Berufswechsel weder genügend Platz noch ausreichend Zeit hatte, um den Bedürfnissen eines aktiven Huskys gerecht zu werden. Für den jungen Rüden soll nun ein neuer Lebensabschnitt beginnen.

Der Einjährige ist ein Husky, wie er im Buche steht: voller Energie, immer in Bewegung und für jeden Spaß zu haben. Rennen ist seine absolute Leidenschaft, dazu ist er frech und neugierig.

Vor allem aber liebt der junge Rüde ausgedehnte Spaziergänge durch Parks und Wälder. Gleichzeitig zeigt sich die Fellnase als freundlicher und aufgeschlossener Vierbeiner, der Menschen offen begegnet, heißt es auf der Website des Tierheims.

Wer Leo ein Zuhause schenken möchte, sollte allerdings auch reichlich Ausdauer mitbringen. Denn Leo "diskutiert" für sein Leben gern – und das auch mal lautstark. Für Huskys ist dieses gesprächige Wesen schließlich typisch.