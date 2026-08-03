Baby regt sich über Golden Retriever auf: Was Mutter dann findet, kann sie kaum glauben

USA - Golden Retriever sind so liebe, freundliche Familienhunde, die immer nur für alle das Beste wollen. Wer das glaubt, sollte besser mal ein Auge auf Frankie aus den USA werfen. Dieser Golden Retriever ist nämlich ein echter "Bad Guy". Dabei schreckt der "böse" Golden Retriever noch nicht einmal vor den Gefühlen von Frauchens Baby zurück! Was die Mutter vor wenigen Tagen entdecken musste, als sich ihre kleine Tochter aufregte, konnte sie kaum glauben.

Dieses kleine Mädchen und Golden Retriever Frankie kommen nicht immer gut miteinander aus - der Blick des Rüden sagt alles! © Bildmontage: TikTok/Screenshots/frankieandthedood

Das TikTok-Video geht seit Ende der vergangenen Woche steil viral. Darin ist zu sehen, wie sich das Baby aufregt, während der Golden Retriever Frankie verdächtig mit dem Schwanz hin und her wippt.

Entsprechend schnell fällt der Verdacht auf den Hund, der für einen Golden Retriever wirklich böse guckt. Schnell bemerkt seine Besitzerin, dass Frankie etwas im Maul hat.

Meckernd greift sie hinein und zieht den Schnuller ihrer Tochter heraus. Doch irgendetwas stimmt noch immer nicht. Frankie schaut weiterhin böse und sein Maul wirkt auch irgendwie ungewöhnlich.

Also greift Mama noch einmal herein und traut ihren Augen kaum. "Oh, du hast zwei?! Frankie!", schimpft die Frau, als sie Schnuller Nummer zwei aus dem Maul des Golden Retrievers zieht.

Was der Mutter gar nicht passt, gefällt dem TikTok-Publikum umso mehr.