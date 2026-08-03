Baby regt sich über Golden Retriever auf: Was Mutter dann findet, kann sie kaum glauben
USA - Golden Retriever sind so liebe, freundliche Familienhunde, die immer nur für alle das Beste wollen. Wer das glaubt, sollte besser mal ein Auge auf Frankie aus den USA werfen. Dieser Golden Retriever ist nämlich ein echter "Bad Guy". Dabei schreckt der "böse" Golden Retriever noch nicht einmal vor den Gefühlen von Frauchens Baby zurück! Was die Mutter vor wenigen Tagen entdecken musste, als sich ihre kleine Tochter aufregte, konnte sie kaum glauben.
Das TikTok-Video geht seit Ende der vergangenen Woche steil viral. Darin ist zu sehen, wie sich das Baby aufregt, während der Golden Retriever Frankie verdächtig mit dem Schwanz hin und her wippt.
Entsprechend schnell fällt der Verdacht auf den Hund, der für einen Golden Retriever wirklich böse guckt. Schnell bemerkt seine Besitzerin, dass Frankie etwas im Maul hat.
Meckernd greift sie hinein und zieht den Schnuller ihrer Tochter heraus. Doch irgendetwas stimmt noch immer nicht. Frankie schaut weiterhin böse und sein Maul wirkt auch irgendwie ungewöhnlich.
Also greift Mama noch einmal herein und traut ihren Augen kaum. "Oh, du hast zwei?! Frankie!", schimpft die Frau, als sie Schnuller Nummer zwei aus dem Maul des Golden Retrievers zieht.
Was der Mutter gar nicht passt, gefällt dem TikTok-Publikum umso mehr.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Moment mit Hund und Baby
Weiterer TikTok-Clip zeigt: Golden Retriever Frankie ist wiederholt dreist
Nach nur drei Tagen hat Frankie mit seiner dreisten Aktion bereits 3,6 Millionen Klicks eingefahren. Dazu kommen mehr als 570.000 Likes für den "bösen" Golden Retriever.
Wer an dieser Stelle noch immer glaubt, dass all das nur ein Missverständnis war, sitzt im selben Boot wie Frankies Frauchen.
Erst kürzlich hat die junge Mutter einen süßen Moment mit dem Rüden und ihrem Kind gefilmt - dachte sie zumindest.
Denn auch in diesem Clip lässt der Vierbeiner seine böse Ader aufblitzen - er läuft plötzlich mit einem Spielzeug des kleinen Mädchens weg.
Die enttäuschte Mutter ruft ihm nur noch hinterher: "Ach, darum ging es dir also!"
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/frankieandthedood