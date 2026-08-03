Süßer Raubzug mit Folgen: Beagle verschlingt mehr als ein Kilo Gummiwürmer und landet in der Notaufnahme

Australien - Das ging gerade noch einmal gut aus: Eine Beagle- Hündin musste in die Notaufnahme, nachdem sie mehr als ein Kilo Gummiwürmer verschlungen hatte!

Beagle-Hündin Scooter machte sich am Süßigkeitenvorrat ihrer Besitzer zu schaffen. © Screenshot/Instagram/animalemergencyservice

Wie der Animal Emergency Service aus Australien in einem Instagram-Beitrag berichtete, war die dreijährige Beagle-Dame Scooter in die Tierklinik gebracht worden, nachdem ihre Besitzer bemerkt hatten, dass sich jemand über ihren Süßigkeitenvorrat hergemacht hatte.

Zunächst war neben Scooter auch ihre Schwester Jada verdächtigt worden. Doch in der Klinik ließ sich schnell feststellen, wer tatsächlich für den Süßigkeitenraub verantwortlich war.

Bei der Gewichtskontrolle brachte Scooter deutlich mehr auf die Waage als gewöhnlich!

Dennoch wurde beiden Hunden vorsichtshalber ein Medikament verabreicht, das Erbrechen auslöst.

Es dauerte nicht lange, bis Scooter schließlich 1,1 Kilogramm Gummiwürmer erbrach - fast die gesamte Menge, die verschwunden war!