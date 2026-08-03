Süßer Raubzug mit Folgen: Beagle verschlingt mehr als ein Kilo Gummiwürmer und landet in der Notaufnahme
Australien - Das ging gerade noch einmal gut aus: Eine Beagle-Hündin musste in die Notaufnahme, nachdem sie mehr als ein Kilo Gummiwürmer verschlungen hatte!
Wie der Animal Emergency Service aus Australien in einem Instagram-Beitrag berichtete, war die dreijährige Beagle-Dame Scooter in die Tierklinik gebracht worden, nachdem ihre Besitzer bemerkt hatten, dass sich jemand über ihren Süßigkeitenvorrat hergemacht hatte.
Zunächst war neben Scooter auch ihre Schwester Jada verdächtigt worden. Doch in der Klinik ließ sich schnell feststellen, wer tatsächlich für den Süßigkeitenraub verantwortlich war.
Bei der Gewichtskontrolle brachte Scooter deutlich mehr auf die Waage als gewöhnlich!
Dennoch wurde beiden Hunden vorsichtshalber ein Medikament verabreicht, das Erbrechen auslöst.
Es dauerte nicht lange, bis Scooter schließlich 1,1 Kilogramm Gummiwürmer erbrach - fast die gesamte Menge, die verschwunden war!
Süßigkeitenraub ging für Beagle-Hündin Scooter gut aus
Ganz unschuldig war allerdings auch Jada nicht: Sie hatte sich immerhin eine einzige Gummischlange geschnappt. Scooter hingegen habe bei ihrer Entscheidung "offensichtlich keinerlei Reue" gezeigt, so die leitende Tierarzthelferin Kate Wesche.
Auch wenn die Geschichte zunächst lustig wirkt, können Süßigkeiten für Hunde durchaus gefährlich werden. Viele enthalten den kalorienarmen Zuckerersatz Xylit, der für die Tiere hochgiftig sein kann.
"Xylit kann für Hunde sehr giftig sein, Krampfanfälle auslösen und die Leber schädigen", erklärte Wesche. Glücklicherweise habe die von Scooter und Jada gefressene Marke kein Xylit enthalten. Dennoch könne die große Menge an natürlichem Zucker schwere Magen-Darm-Beschwerden verursachen, fügte sie hinzu.
Für Scooter und Jada ist zum Glück alles gut ausgegangen, auch wenn sich die beiden Hunde nun vorerst ausruhen müssen. Auf einem von der Tierklinik geteilten Foto wirkt Scooter allerdings alles andere als begeistert - vielleicht hat sie aus ihrem Fehler ja tatsächlich etwas gelernt.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/animalemergencyservice, 123rf/trezvuy