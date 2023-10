Hunde-Opa ganz alleine: Findet Timmy noch sein Happy End?

Er sucht Halter, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn konsequent durch brenzlige Situationen führen können. Bist Du der Richtige? Dann melde Dich in der Hundequarantäne unter der Rufnummer 089/92100043 und lerne Timmy kennen!

Im Kontakt mit Artgenossen kann Timmy nur schlecht mit Frust umgehen und zeigt dies auch deutlich. In seinem neuen Heim sollten daher weder weitere Hunde, noch Katzen oder andere Kleintiere leben.

Leider hat der Senior Rücken-Probleme. Sein neues Zuhause sollte daher ebenerdig sein, sodass er keine Treppen laufen muss. Auch sein Gehör ist nicht mehr das, was es wohl einmal war.

Zwieback eine neugierige kleine Hamster-Dame. Findet sie ihr Glück? © Tierheim München

Auch die Campbell-Zwerghamster-Dame Zwieback sucht ein neues Zuhause. Sie wurde im Tierheim abgegeben, da ihre Besitzer umgezogen sind und Zwieback in der neuen Wohnung wohl nicht dabei haben wollten. Sie ist etwa im Juni 2023 geboren.

Zwieback ist zwar äußerst neugierig, aber trotzdem erst mal zurückhaltend.

Trotz ihres süßen Erscheinungsbildes sind Hamster aber definitiv nicht zum Kuscheln geeignet. Sie brauchen eine ausreichend große Unterbringung, die über mindestens eine weitere Ebene verfügt. Um so richtig Gas geben zu können, würde sich die Kleine auch über einen direkt angebauten Auslauf freuen.

Ein Sandbad darf ebenso nicht fehlen, wie ein Mehrkammernhaus, in dem es sich Zwieback gemütlich machen kann. Gerne beraten Dich die Pfleger im Kleintierhaus genauer zu den Haltungsanforderungen von Hamstern.

Artgerecht wird Zweibach ausschließlich in Einzelhaltung vermittelt. Hast Du ein passendes Plätzchen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com.