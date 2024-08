Aggressiver Hund sieht schlimm aus: Als ihn seine Retter rasieren, sind sie geschockt

Galway (Irland) - Als er endlich gefunden wurde, hatte sich Toby in negativer Hinsicht seiner Umgebung angepasst. Der arme Hund saß in einem Müllcontainer im irischen Galway. Er war verwahrlost, sein Fell total verfilzt. Die Haare des Rüden waren so lang geworden, dass sie ihm bis über die Augen hingen. Weil er kaum noch etwas sehen konnte, hatte Toby noch mehr Angst. So bellte und schnappte er ausgerechnet nach denen, die nur Gutes im Schilde führten. Ihren wahren Schock erlebten seine Retter jedoch erst später.