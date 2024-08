Als Frau abends sieht, was ihr Hund im Kinderzimmer tut, schmilzt ihr Herz

Großbritannien - Er ist ein echter Wiederholungstäter: Seit Tia Layocks Sohn Jaxon in seinem eigenen Bettchen schläft, sorgt Husky-Akita-Mischling Ludo für Ordnung. Denn der treue Hund schaut Abend für Abend nach, ob mit dem kleinen Jungen alles in Ordnung ist, wenn dieser im Land der Träume ist. Vergangene Woche veröffentlichte seine Mutter ein Video, in dem immer wieder zu sehen ist, wie gewissenhaft Ludo im Kinderzimmer nach dem Rechten sieht. Die vielen Szenen lassen jedoch nicht nur das Herz der Britin schmelzen, sondern noch so viele andere.