Als Frau sieht, was ein Hundeführer beim Spaziergang macht, zückt sie sofort ihr Handy

Julie (43) konnte nicht anders, als diese lustige und zugleich herzerwärmende Situation zu filmen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@jules_is_ok (2)

Am Hafen in Boston entdeckte die TikTokerin einen Mann, der sich gleichzeitig um acht drollige Vierbeiner kümmerte. Um ein Bild von ihnen allen zu knipsen, positionierte er die süßen Fellnasen auf einer Bank.

Die Situation empfand Julie als so herzerwärmend, dass sie sofort ihr Handy zückte und Videoaufnahmen machte. Dazu sagte sie: "Wenn ihr in Boston Seaport lebt und ihr eure Hunde einem professionellen Hundeführer übergeben habt, möchte ich nur sagen, dass all diese Hunde sehr brave Mädchen und Jungen sind. Sie haben mir wirklich den Tag versüßt."

Den Clip veröffentlichte die 43-Jährige kurz danach auf TikTok und stieß damit auf viel Zuspruch. Während viele das Verhalten der Hunde feierten, lobten andere auch die ruhige und bedachte Art des Hundeführers.

"Cris ist einer der besten und zuverlässigsten Hundepfleger in Boston, den ich kenne", kommentierte ein User.