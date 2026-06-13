Er will nicht im Tierheim alt werden: Wer hat ein Herz für "Krüppelohr" Oskar?

Hamburg - Wer schenkt Oskar ein liebevolles Zuhause? Der American-Bulldog-Boxer-Mischling ist seit einigen Wochen im Tierheim in Hamburg untergebracht - alt werden will der Kraftprotz dort aber nicht.

American-Bulldog-Boxer-Mischling Oskar aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der circa acht Jahre alte Rüde am 5. April dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, nachdem er aus tierschutzrechtlichen Gründen sichergestellt worden war.

Dort präsentiert sich Oskar als freundlicher Zeitgenosse, der gerne mit Menschen unterwegs ist. Er wird von seinen Pflegern als gestandener, souveräner Herr beschrieben, der Grundkommandos kennt und sich bei Gassirunden sehr angenehm zeigt. Auch beim Autofahren gibt es keine Probleme.

Ganz anders sieht es allerdings mit dem Alleinsein aus. Im Tierheim reagiert er mit starkem Stress und anhaltendem Bellen auf Einsamkeit. Das sollten Interessenten unbedingt beachten.

Obwohl Oskar nicht zur Kategorie 1 der Listenhunde gehört, die in Hamburg nicht gehalten werden dürfen, hat sein Erscheinungsbild große Ähnlichkeit mit diesen entsprechenden Rassen. Daher wird er nur außerhalb der Hansestadt vermittelt, um zukünftig Probleme zu vermeiden.