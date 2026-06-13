13.06.2026 09:15 Hunde schlagen immer wieder an selber Stelle an: Was Besitzer findet, geht nicht nur ihm ans Herz

Sie hörten einfach nicht auf: Die Schäferhündinnen Mya und Livia aus Ohio schlugen mehrfach vor dem alten Schuppen ihres Herrchens Alarm.

Von Christian Norm

Ohio (USA) - Sie hörten einfach nicht auf: Die Schäferhündinnen Mya und Livia aus Ohio schlugen mehrfach vor dem alten Schuppen ihres Herrchens Alarm. Brett Dugas dachte sich zunächst nicht viel dabei, vermutete, dass ein Tier aus dem Wald dort lebte. Doch als Fellnase Mya plötzlich anfing, ein Loch zu buddeln, dämmerte es dem US-Amerikaner, dass doch etwas Wichtigeres im Busch sein musste.

Brett Dugas ging nach dem Gebuddel seiner Fellnase in den Schuppen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/laughwithbrett Dugas ging schließlich um den Schuppen herum, den er seit Jahren vernachlässigt und nicht mehr genutzt hatte. "Ich schaute zufällig durch das schmutzige, baufällige Fenster - es war nur ein flüchtiger Blick - und sah dort dieses kleine graue Kätzchen sitzen. Die Augen waren geschlossen und es miaute", erzählte er jetzt in einem Gespräch mit The Dodo. Auf das erste Jungtier folgte bald das Zweite, das der Mann aus dem Schuppen holte. Ihm fiel sofort auf, dass die Augen der Katzen schlimm aussahen. Sie schienen schwer entzündet zu sein. Hunde Hund hört Leute Spanisch sprechen: Seine Reaktion verrät Frauchen überraschendes Geheimnis Also wandte sich Dugas an die Tierschützer von "Lucky Pawas Rescue". Eine Mitarbeiterin kam vorbei, um sich die Kleinen anzusehen.

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