Hunde schlagen immer wieder an selber Stelle an: Was Besitzer findet, geht nicht nur ihm ans Herz
Ohio (USA) - Sie hörten einfach nicht auf: Die Schäferhündinnen Mya und Livia aus Ohio schlugen mehrfach vor dem alten Schuppen ihres Herrchens Alarm. Brett Dugas dachte sich zunächst nicht viel dabei, vermutete, dass ein Tier aus dem Wald dort lebte. Doch als Fellnase Mya plötzlich anfing, ein Loch zu buddeln, dämmerte es dem US-Amerikaner, dass doch etwas Wichtigeres im Busch sein musste.
Dugas ging schließlich um den Schuppen herum, den er seit Jahren vernachlässigt und nicht mehr genutzt hatte.
"Ich schaute zufällig durch das schmutzige, baufällige Fenster - es war nur ein flüchtiger Blick - und sah dort dieses kleine graue Kätzchen sitzen. Die Augen waren geschlossen und es miaute", erzählte er jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.
Auf das erste Jungtier folgte bald das Zweite, das der Mann aus dem Schuppen holte. Ihm fiel sofort auf, dass die Augen der Katzen schlimm aussahen. Sie schienen schwer entzündet zu sein.
Also wandte sich Dugas an die Tierschützer von "Lucky Pawas Rescue". Eine Mitarbeiterin kam vorbei, um sich die Kleinen anzusehen.
Virales Instagram-Video zeigt rührende Rettung der kleinen Katzen
"Sie sprechen gut auf die Medikamente an", so das Herrchen. Die Tierretterin habe ihm außerdem gesagt, dass sich beide Kätzchen vollständig erholen würden.
Die ganze Geschichte ging dabei nicht nur Dugas ans Herz, sondern auch so vielen anderen Menschen. Ein Video von Ende Mai, in dem die Rettung der Samtpfoten zu sehen ist, hat inzwischen mehr als zehn Millionen Klicks - und fast eine Million Likes auf Instagram eingeheimst.
Bei einer Sache ist sich der Tierfreund allerdings nicht so sicher.
Ihm ist unklar, was genau der Hintergedanke seiner zwei Hunde in dem Moment gewesen ist. Hatten sie vor, einen Snack zu erschnüffeln, oder wollten sie dabei helfen, das Richtige zu tun?
"So oder so spielten ihre Nasen eine entscheidende Rolle dabei, dass es dazu kam", resümierte Dugas letzten Endes.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/laughwithbrett