Als Frauchen versteht, warum Hund ihre Kleidung klaut, kommen ihr die Tränen

Wenn Frauchen duschen geht, schnappt sich Rüde Frank deren Kleidung. © Collage: Screenshots/TikTok/@frankthefoxypup7

In einem TikTok-Video, das Anfang dieser Woche online gegangen ist, wird der tierische "Dieb" auf frischer Tat ertappt. Während seine Besitzerin duscht, schnappt sich Frank eines ihrer Kleidungsstücke und geht damit zu seinem Plätzchen.

Dort kuschelt er sich darin ein. Offensichtlich will er wenigstens den Geruch seines Frauchens um sich haben, wenn dieses nur für ein paar Minuten nicht in seiner Nähe ist. Gefilmt hat diesen rührenden Moment die Mutter von Catharina Hartmans.

"Jedes Mal, wenn ich dusche, muss ich ihm ein Kleidungsstück von mir geben, das er mit ins Bett nehmen kann. Ich habe ihm das nicht beigebracht. Er hat einfach angefangen", erklärte die Britin jetzt in einem Gespräch mit Newsweek.

"Er hat vor etwa drei bis vier Jahren damit angefangen. Ich lebte damals allein und hatte die Badezimmertür offen. Der Wäschekorb stand im Bad, also habe ich meine Kleidung immer dort hineingeworfen, bevor ich unter die Dusche gegangen bin. Da kam er herein und holte sich etwas aus dem Wäschekorb. So fing alles an", fügte sie hinzu.

Dass dem Hund Hartmans Nähe so wichtig erscheint, hat aber einen traurigen Grund.