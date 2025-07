Er hat es faustdick hinter den Ohren: Wer traut sich Hund Milou zu?

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der acht Jahre alte Rüde am 23. Juni dieses Jahres als Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Der Vierbeiner sieht harmlos aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Es gab schon einige unschöne Vorfälle mit Fremden. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Gleichzeitig ist es wichtig, dem Vierbeiner auch mal Grenzen aufzuzeigen. Zwar ist er im Tierheim nicht besonders verhaltensauffällig, die ein oder andere Diskussion gibt es aber schon mal mit ihm. Oftmals wählt Milou einfach die Strategie, sich hinzusetzen und abzuwarten.

Erfreulich: Nachdem er mit deutlich zu viel Gewicht auf den Rippen ins Tierheim gekommen war, verlor der Mischling bereits ordentlich Pfunde. Er muss aber noch weiter abnehmen. Eine Zahnsanierung hat er in seinem Übergangszuhause ebenfalls bekommen.

Mit anderen Hunden ist Milou in der Regel gut verträglich, so läuft er tagsüber in einer gemischten Hundegruppe mit. Kinder sollte es in seinem neuen Zuhause allerdings besser nicht geben.



Ihr wollt dem kleinen Troublemaker ein Zuhause schenken? Milous kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.