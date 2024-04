Als Frauen den Bauch der Hündin sehen, bringen sie es nicht übers Herz, ohne sie weiterzufahren

Meadville (USA) - Als Mary Smith Overbey mit ihrer Mutter einkaufen war, entdeckten sie eine streunende Hündin. Ein Detail an ihrem Bauch brachte das Mutter-Tochter-Gespann dazu, am nächsten Tag wiederzukommen. Nach Hause fuhren sie allerdings zu dritt.

Hündin "Shug" wurde von einem gutmütigen Mutter-Tochter-Gespann von der Straße gerettet. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/smitherson

Mary und ihre Mutter waren in einem Dollar General im US-Bundesstaat Mississippi einkaufen gewesen, als sie eine hellbraune Hündin in der Nähe sahen. Der Vierbeiner war in keinem guten Zustand und bibberte in der Kälte. Noch schlimmer machte es der Fakt, dass die Hündin trächtig war. Ihr Babybauch war schon ziemlich groß, die Geburt ihrer Welpen stand also kurz bevor.

"Wir konnten nicht aufhören, an sie zu denken", erinnert sich Mary. Aus diesem Grund kehrten sie am nächsten Tag erneut zu dem Laden zurück und hielten Ausschau nach dem armen Tier.

Doch zunächst sah es so aus, als wäre die schwangere Hündin nicht mehr vor Ort. "Kurz bevor wir die Hoffnung aufgegeben hatten, sie wiederzusehen, fanden wir sie", schreibt die US-Amerikanerin in einem Video, das die Suche nach dem Streuner dokumentierte. Im Video sieht man "Shug Avery", wie Mary die Hündin taufte, schließlich im Auto der Familie sitzen.

Shug war zunächst ängstlich, ließ aber zu, dass Mary und ihre Mutter sie mit zu sich nach Hause nahmen.