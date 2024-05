Als Golden Retriever im Einkaufszentrum nach oben guckt, kann er nicht fassen, was er dort sieht

Rom (Italien) - "Das ist ja unglaublich", musste sich Nacho, der junge Golden Retriever gedacht haben, als er bei einem Bummel durchs Einkaufszentrum an die Decke guckte. Ein zuckersüßes Video der "unheimlichen Begegnung" macht derzeit die Runde und bringt so viele zum Lachen.

Immer wieder schaute er zu Frauchen und fragte sich wohl, was sein Doppelgänger an der Decke macht. Doch als Nacho wieder hinschaute, war der "Andere" immer noch da.

Und als Nacho an die verspiegelte Decke schaute, sah er etwas sehr Merkwürdiges: Von oben herab schaute ihn ein zweiter Nacho an und lächelte zurück. Der süße Goldy hatte die Bekanntschaft mit seinem eigenen Spiegelbild gemacht!

Das wird nie langweilig: Nacho liebt Spiegel, musste sich sein Herrchen eingestehen. © TikTok/nacho__the__golden

Bei Newsweek gaben Nachos Halter nun genau Auskunft, wie es dazu kam.

Eigentlich kennt er sein Spiegelbild, erzählt Hundehalter Roberto dem Magazin. So, wie es die meisten Hunde tun. Doch: "Er liebt es, sich selbst anzuschauen." Bislang kennt er aber nur die Spiegel im eigenen Haus, fügt der Halter an. Sich selbst an der Decke zu sehen, war gewiss etwas Neues für den zwei Jahre alten Rüden.

"Wir waren in einem Einkaufszentrum und Nacho sah sein Spiegelbild in dem Spiegel über ihm. Er starrte es dann ein paar Minuten lang verwirrt an", berichtet Roberto, der mit seiner Familie in Rom lebt.

"Ich fand es einfach so witzig, dass ich beschlossen habe, es in den sozialen Medien zu posten. So, wie es aussieht, liebt auch TikTok das Video."

Recht hat er: Mehr als 174.000 Mal wurde der kurze Clip auf der Plattform bereits aufgerufen, Zehntausende Mal gelikt und rege kommentiert.