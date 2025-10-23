Als Hund mit 14 Jahren im Tierheim landet, sind Retter entsetzt: "So was hab ich noch nicht gesehen"

Bergheim - Schon etliche Tiere hatte das Tierheim Bergheim bei Köln in der Vergangenheit bei sich aufgenommen, die Geschichte von Neuankömmling Rona ging den Mitarbeitern aber besonders ans Herz. Die Hündin kam mit 14 Jahren in einem erbärmlichen Zustand in die Einrichtung - um sie war sich anscheinend nie richtig gekümmert worden.

Die arme Hündin führte in ihrem alten Zuhause ein alles andere als tiergerechtes Dasein. © Instagram/tierheim_bergheim

Bei Instagram hatte das Tierheim die arme Vierbeinerin in dieser Woche vorgestellt, einen kurzen Clip von und mit Rona gezeigt und darin auch die Geschichte der Fellnase geschildert, die Tierfreunden unter die Haut geht.

Man musste kein Experte sein, um schon auf den ersten Blick zu sehen, dass die Hündin viel zu dünn war - das war jedoch nur die Krönung einer Vielzahl an gesundheitlichen Beschwerden, die sie vermutlich schon seit etlichen Jahren mit sich herumgeschleppt hatte.

"Sie ist jetzt bei uns, weil ihre Besitzerin verstarb", schilderten die Tierretter in dem Clip und erklärten, dass ihr Schützling es in seinem alten Zuhause alles andere als gut gehabt hatte.

Ihr Körbchen war nicht nur schwarz vor Dreck und schimmelte bereits an einigen Stellen, was einer der Tierretter mit den Worten "So was hab ich noch nicht gesehen" kommentierte. Zudem stank es enorm, während die Hündin allgemein in einem katastrophalen Zustand war.