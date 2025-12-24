Weihnachtswunder gibt es wirklich: Die lange Reise einer kleinen Fellnase berührt so viele
Antelope/Detroit (USA) - Über vier Jahre sind vergangen, seitdem der kleine Dachshund-Mischling "Choco" spurlos von zu Hause verschwunden ist. Doch Besitzerin Patricia hat nie mit der Vorstellung abgeschlossen, ihren kleinen Vierbeiner wieder im Arm halten zu können. Kurz vor Weihnachten erhielt sie dann eine Nachricht, die alles veränderte.
Es war ein Hersteller für Mikrochips, der Patricia die unglaubliche Nachricht überbrachte. Choco wurde in einem Ort namens Lincoln gefunden! Wie sie in einem Interview mit der "Washington Post" verriet, freute sich Patricia riesig über die Nachricht: "Niemals in einer Million Jahren hätte ich das für möglich gehalten."
Sofort wollte sie sich in ihr Auto setzen, um ihren Schützling aus dem rund 24 Kilometer entfernten Ort abzuholen. Doch dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Der kleine Choco befand sich nicht in dem Lincoln in Kalifornien nahe seinem ursprünglichen Wohnort Antelope, sondern im 3683 Kilometer entfernten Lincoln, südlich von Detroit.
Mitarbeiter eines Tierheims fanden die kleine Fellnase Ende November angebunden am Zaun des "Lincoln Park Animal Shelter". Sofort machte sich das Team von "Helping Paws and Claws" - eine gemeinnützigen Tierschutzorganisatio - daran, das wahre Zuhause von Choco ausfindig zu machen.
Auf Facebook wurde eine landesweite Suchaktion gestartet. Schließlich konnte Patricia mithilfe des Chips unter Chocos Haut ausfindig gemacht und kontaktiert werden.
Doch wie sollte Patricia mit einem Kleinkind und einem Baby einmal quer durch das Land reisen, um Choco abzuholen?
Wiedervereinigung wird zur Teamleistung und Social-Media-Hit
Für das Team von "Helping Paws and Claws" war sofort klar, dass es Patricia und Choco helfen musste. Daraufhin veröffentlichten sie die unglaubliche Geschichte des kleinen Dachshundes auf ihrer Facebook-Seite und baten um Spenden, damit Choco einen Platz im nächsten Flieger bekommt.
Penny Scott, eine ehrenamtliche Tierschutzhelferin aus Sacramento, erklärte sich sofort bereit, nach Detroit zu fliegen, um Choco zu holen. Andere spendeten ihre gesammelten Flugmeilen, um das Flugticket noch günstiger zu machen. Am 2. Dezember setzte sich Penny ins Flugzeug und flog mit einem Zwischenstopp in Denver nach Detroit. Choco wurde währenddessen von anderen Freiwilligen in Detroit zum Flughafen gebracht, wo er viele Stunden später schließlich von Penny abgeholt werden konnte.
"Dieser Hund war fantastisch; er hat nie gejammert, nie jemanden angeknurrt", berichtete Penny nach ihrem Abenteuer. "Ich habe ihn die ganze Zeit an der Leine durch den Flughafen geführt."
Einen Tag später fuhr Penny zu Patricias Haus und öffnete die Autotür. Sofort sprang Choco aus dem Wagen und sprintete zum Wohnhaus, wo sein Frauchen mit offenen Armen und sicherlich auch der ein oder anderen Träne in den Augen auf ihn wartete.
Und so war es vollbracht: Chocos Abenteuer quer durch das Land ist vorüber. Er ist wieder dorthin zurückgekehrt, wo vor mehr als vier Jahren alles begonnen hat. All das, was er während seiner Reise erlebt hat, wird für immer sein Geheimnis bleiben.
