Weihnachtswunder gibt es wirklich: Die lange Reise einer kleinen Fellnase berührt so viele

Antelope/Detroit (USA) - Über vier Jahre sind vergangen, seitdem der kleine Dachshund -Mischling " Choco " spurlos von zu Hause verschwunden ist. Doch Besitzerin Patricia hat nie mit der Vorstellung abgeschlossen, ihren kleinen Vierbeiner wieder im Arm halten zu können. Kurz vor Weihnachten erhielt sie dann eine Nachricht, die alles veränderte.

Mehr als vier Jahre ist es her, dass Patricia ihren kleinen Choco das letzte Mal in ihren Armen halten konnte. Doch die süße Fellnase bewies: Wunder gibt es immer wieder. © Screenshot: facebook.com/people/Helping-Paws-and-Claws

Es war ein Hersteller für Mikrochips, der Patricia die unglaubliche Nachricht überbrachte. Choco wurde in einem Ort namens Lincoln gefunden! Wie sie in einem Interview mit der "Washington Post" verriet, freute sich Patricia riesig über die Nachricht: "Niemals in einer Million Jahren hätte ich das für möglich gehalten."

Sofort wollte sie sich in ihr Auto setzen, um ihren Schützling aus dem rund 24 Kilometer entfernten Ort abzuholen. Doch dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Der kleine Choco befand sich nicht in dem Lincoln in Kalifornien nahe seinem ursprünglichen Wohnort Antelope, sondern im 3683 Kilometer entfernten Lincoln, südlich von Detroit.

Mitarbeiter eines Tierheims fanden die kleine Fellnase Ende November angebunden am Zaun des "Lincoln Park Animal Shelter". Sofort machte sich das Team von "Helping Paws and Claws" - eine gemeinnützigen Tierschutzorganisatio - daran, das wahre Zuhause von Choco ausfindig zu machen.

Auf Facebook wurde eine landesweite Suchaktion gestartet. Schließlich konnte Patricia mithilfe des Chips unter Chocos Haut ausfindig gemacht und kontaktiert werden.

Doch wie sollte Patricia mit einem Kleinkind und einem Baby einmal quer durch das Land reisen, um Choco abzuholen?