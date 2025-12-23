Nur eine Nacht als Familie: Frau adoptiert Hund kurz vor seinem Tod

New York (USA) - Er war krank, verwirrt und hatte kaum noch Zeit, doch kurz bevor sein Schicksal besiegelt werden sollte, geschah etwas Unglaubliches: Isabel Klee adoptierte Pflegehund Zero - nur Stunden bevor er eingeschläfert werden sollte.

Isabel hat schon vielen Pflegehunden geholfen, doch dieser Fall war auch für sie etwas ganz Besonderes. © Screenshot/TikTok/simonsits

Zero war ein älterer Hund aus dem Tierheim, gezeichnet von Krankheit und mentalem Verfall. Isabel, die seit Jahren Pflegehunde aufnimmt, wusste, dass dieser Fall anders war.

"Wir führen gerade viele Gespräche über Zero und seine Lebensqualität", erklärte sie in einem emotionalen TikTok-Video vom 19. Dezember.

Zero bellte stundenlang, war sichtlich verzweifelt, sein Zustand verschlechterte sich rapide. Dann musste Isabel eine harte Entscheidung treffen.

"So etwas ist mir noch nie passiert, daher fällt es mir wirklich schwer zu akzeptieren, dass ich ihm nicht helfen und ihn nicht retten konnte", erklärte sie.

Doch statt Zero als Pflegehund gehen zu lassen, unterschrieb Isabel gemeinsam mit ihrem Partner Jacob die Adoptionspapiere.