Als Passantin Hund genauer ansieht, greift sie entsetzt zum Telefon

Odessa (Ukraine) - In der Ukraine tobt weiterhin ein erbitterter Krieg. Leidtragende sind neben den Menschen auch viele Tiere. Am Samstag meldeten sich die Tierschützer von den "Love Furry Friends" mit einer herzzerreißenden Geschichte auf YouTube zu Wort. Das Team war von einer verzweifelten Frau um Hilfe gebeten worden, die einen Hund auf der Straße gefunden hatte.

Olena von den Love Furry Friends nahm sich der abgemagerten Hündin an. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Entsetzt hatte die Dame zum Telefon gegriffen, nachdem sie sich den Vierbeiner genauer angesehen hatte. Denn das arme Tier war total abgemagert.

Leider waren alle Tierheime in der Umgebung überfüllt, weshalb sie bei den Love Furry Friends anrief. Doch das Team sitzt ungünstigerweise in Odessa, was in diesem Fall 450 Kilometer entfernt war.

Letzten Endes einigten sich die Tierschützer darauf, sich mit der Frau in der Mitte zu treffen. Also fuhren beide etwa 225 Kilometer, um sich an einer Autobahnraststätte zu begegnen.

Dort nahm Love-Furry-Friend-Frontfrau Olena die Fellnase in ihre Obhut. Die Ukrainerin nannte das arme Geschöpf sogar "Skelett-Hund", so abgemagert wie es war.